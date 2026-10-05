Forza Italia Foggia torna a criticare la gestione della gara per il verde pubblico dopo la sentenza del TAR Puglia che ha annullato la procedura d’appalto accogliendo il ricorso presentato dalla cooperativa Montemaggiore. A intervenire è Pasquale Rignanese, segretario cittadino di Forza Italia, che annuncia anche nuove iniziative sul tema.

“Avevamo più volte evidenziato le nostre preoccupazioni anche con una mozione in consiglio comunale, ma Sindaca e maggioranza hanno fatto finta di nulla. Ed ora si profila l’ennesimo, disastroso stop burocratico sulla gara del verde pubblico. La sentenza del TAR Puglia, che ha azzerato l’intera procedura d’appalto accogliendo il ricorso della cooperativa Montemaggiore, non è solo un atto giuridico: è la certificazione del fallimento politico del Comune e della Provincia di Foggia”, dichiara Rignanese.

Il segretario di Forza Italia fa sapere che nei prossimi giorni convocherà il coordinamento cittadino per promuovere ulteriori iniziative e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su una questione ritenuta centrale per il decoro e la qualità della vita in città.

“Siamo di fronte a un paradosso inaccettabile. Per colpa di un vizio procedurale grossolano e dell’inserimento di una clausola illegittima sull’esclusione automatica delle offerte, la città ha perso due anni di tempo per l’affidamento di un servizio essenziale per il decoro urbano. Il risultato? Una procedura da rifare completamente da capo, quattro lotti azzerati e la certezza che parchi, aiuole, alberi e aree verdi rimarranno ancora a lungo in uno stato di totale abbandono e incuria. Foggia non merita di pagare il prezzo dell’approssimazione di chi la governa”, prosegue Rignanese.

Forza Italia Foggia pone quindi l’accento sulla gestione della Stazione Unica Appaltante provinciale e sulle scelte di programmazione dell’amministrazione comunale, chiedendo chiarimenti sui prossimi passaggi.

“Il Sindaco ed i vertici della Provincia non possono trincerarsi dietro il silenzio. Chiediamo risposte pubbliche e immediate: come intendono rimediare a questo disastro? Quali saranno i tempi reali per la nuova gara? Ma soprattutto, come verrà assicurata la continuità della manutenzione nei prossimi mesi per evitare che Foggia si trasformi definitivamente in una giungla urbana? Non tollereremo ulteriori attese o soluzioni tampone che penalizzano, ancora una volta, la qualità della vita dei foggiani”, conclude il segretario cittadino di Forza Italia.