Il TAR Puglia ha annullato la gara per la manutenzione del verde pubblico orizzontale e verticale a Foggia, una decisione che Fratelli d’Italia Foggia considera una bocciatura non soltanto sul piano amministrativo, ma anche politico.

«La sentenza con cui il TAR Puglia annulla la gara per la manutenzione del verde orizzontale e verticale è una sconfitta politica per il campo largo, prima ancora che amministrativa», dichiara il partito, che individua nella vicesindaca e assessora all’Ambiente Lucia Aprile la principale destinataria delle proprie critiche.

«Prima di entrare nell’analisi tecnica del bando, e al netto di quanto emergerà nel merito, la prima richiesta è politica: le dimissioni della Vicesindaca e assessore all’Ambiente Lucia Aprile», afferma Fratelli d’Italia.

Secondo il partito, l’assessora sarebbe particolarmente presente sui social quando si tratta di intervenire sulle problematiche legate ai cassonetti intelligenti, ma non altrettanto efficace nella gestione della manutenzione del verde pubblico.

«Così attiva sui social quando si tratta di bacchettare i cittadini alle prese con i cassonetti intelligenti, tra aperture che non funzionano, griglie strette e informazione carente, quanto assente nel garantire efficienza del servizio soprattutto sulla manutenzione del verde pubblico. Basta fare un giro per la città per vedere erbacce dappertutto, impianti di irrigazione che non funzionano e un servizio che non riesce a coprire adeguatamente tutte le zone», sostiene FdI.

Nel mirino del partito finiscono anche le condizioni dei lavoratori impegnati nel servizio, ai quali viene espressa vicinanza, soprattutto per la promessa di un aumento delle ore lavorative che, secondo Fratelli d’Italia, sarebbe rimasta disattesa.

Per il partito, le motivazioni alla base della decisione del TAR restituirebbero «l’immagine di un’Amministrazione senza visione del servizio e, soprattutto, senza programmazione». La critica riguarda in particolare la scelta di suddividere l’appalto in quattro lotti.

Fratelli d’Italia ricorda come l’assessora Aprile avesse presentato la suddivisione non come un semplice frazionamento, ma come uno strumento per garantire interventi contemporanei in tutte le zone della città e ricostituire una sorta di «giardiniere di quartiere», con attività ordinarie e straordinarie.

Secondo il partito, però, questa impostazione non sarebbe coerente con la finalità dell’articolo 58 del Codice degli appalti pubblici, che consente la suddivisione in lotti per ragioni logiche, economiche e tecniche, anche allo scopo di favorire la partecipazione delle piccole imprese e aumentare la concorrenza.

Fratelli d’Italia evidenzia inoltre che soltanto uno dei quattro lotti sarebbe stato assegnato a un’azienda locale, mentre gli altri sarebbero finiti a imprese provenienti da fuori provincia.

In ballo c’è un contratto biennale che, considerando anche l’estensione di ulteriori due anni prevista dal bando, supererebbe gli 8 milioni di euro. Una cifra che, secondo FdI, riguarderebbe esclusivamente la manutenzione, senza prevedere investimenti per incrementare il patrimonio verde della città.

Il partito richiama anche i dati sulla dotazione di verde pubblico di Foggia, indicata tra le più basse, con 9 metri quadrati di verde per abitante e 14 alberi ogni 100 abitanti, secondo i dati ISTAT 2025.

Su questo tema Fratelli d’Italia ha presentato un’interpellanza chiedendo all’Amministrazione un impegno nell’ambito del Piano del caldo e, in particolare, la predisposizione di un Piano del verde capace di rispondere alle esigenze della città e dei cittadini.

«Dividere la città in quattro lotti, oltre a non essere in linea con il Codice degli appalti pubblici, non garantisce nemmeno la corretta esecuzione dei lavori, perché rischia di generare conflitti e disfunzioni», aggiunge il partito.

La vicenda, secondo FdI, solleverebbe interrogativi anche sul funzionamento della stazione unica appaltante, nella quale, viene sottolineato, il Comune predisporrebbe gli atti mentre alla Provincia spetterebbe eseguire quanto già deciso.

Per Fratelli d’Italia, il contenzioso rischia ora di determinare ulteriori ritardi tra ricorsi e controricorsi, con un possibile percorso giudiziario che potrebbe arrivare dal TAR al Consiglio di Stato e agli ulteriori gradi di giudizio.

La richiesta del partito è quindi quella di adottare scelte definite sulla manutenzione del verde e sulla programmazione degli interventi.

«Servono scelte chiare, non improvvisazione: la città merita una manutenzione ordinaria efficiente e, finalmente, una strategia per rendere Foggia più verde, vivibile e all’altezza delle altre città», conclude Fratelli d’Italia, definendo la vicenda «un pasticcio che suggella l’incapacità amministrativa della sinistra, incapace perfino dell’elementare controllo sugli atti amministrativi».