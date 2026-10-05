Dramma a un matrimonio a Vieste: bambino precipita, il padre lo cerca e cade nel vuoto. "E' gravissimo"

VIESTE — La proprietà dell’Hotel Le Ginestre interviene dopo l’incidente di sabato 3 ottobre, quando un padre e suo figlio sono rimasti feriti durante un ricevimento di nozze. In un comunicato diffuso lunedì 5 ottobre, l’avvocato Michele Vaira, difensore del proprietario, esprime vicinanza alla famiglia e respinge l’ipotesi di responsabilità della proprietà.

Il primo pensiero, sottolinea il legale, è rivolto alle persone coinvolte. Il suo assistito prega per la pronta guarigione del padre e augura al bambino di ristabilirsi al più presto.

La nota arriva dopo le notizie sull’incidente riportate da StatoQuotidiano. Secondo l’articolo pubblicato il 4 ottobre, il padre, un quarantenne di Peschici, sarebbe precipitato nel tentativo di raggiungere il figlio di dieci anni, caduto poco prima. L’uomo era stato trasferito in elicottero a Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo, e sottoposto a un intervento chirurgico nella notte. Il bambino aveva riportato una frattura a un arto inferiore. Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura di Foggia.

Nel comunicato, Vaira precisa di non voler entrare nel merito della ricostruzione, richiamando il rispetto per il dolore dei familiari e per il lavoro degli inquirenti, ai quali assicura la massima collaborazione.

Il legale sostiene tuttavia che «nessuna responsabilità può essere ascritta alla proprietà per quanto accaduto» e si dice convinto che gli accertamenti confermeranno questa posizione. Aggiunge inoltre che, in oltre trent’anni di attività, nella struttura non si era mai verificato un episodio del genere.