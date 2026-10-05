Si è concluso il secondo corso di formazione per volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco destinati al Distaccamento Volontario di Candela. Gli esami finali si sono svolti il 3 ottobre 2026 presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 120 ore, è stato autorizzato dalla Direzione Centrale per la Formazione del Corpo Nazionale e organizzato dal Comando VVF di Foggia. Al corso hanno partecipato 15 aspiranti volontari, impegnati per diverse settimane in attività teoriche e pratiche secondo il programma didattico nazionale previsto per il personale volontario.

Al termine delle prove finali, caratterizzate da una selezione, nove volontari hanno conseguito l’abilitazione e andranno a rafforzare l’organico del Distaccamento di Candela.

Le attività sono state coordinate dall’Ufficio Formazione del Comando VVF di Foggia, con il contributo di quattro formatori di rilievo nazionale in servizio presso il Comando. La formazione è stata articolata in moduli teorici e pratici: le lezioni teoriche sono state affidate principalmente al personale funzionario operativo e logistico-gestionale, mentre le esercitazioni pratiche sono state curate dai formatori professionali del Comando.

Al termine del percorso, i nuovi volontari hanno acquisito le conoscenze di base necessarie per svolgere le attività di soccorso pubblico e difesa civile, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

Con l’ingresso della nuova aliquota operativa, il Distaccamento Volontario di Candela raggiunge complessivamente 15 unità. L’incremento dell’organico consentirà, già dalla prossima settimana, di attivare la sede con una frequenza quasi giornaliera, rafforzando così la presenza dei Vigili del Fuoco sul territorio.

Il programma di potenziamento non si fermerà però con il secondo corso. A dicembre è previsto un terzo percorso formativo, destinato al personale necessario per completare l’organico del Distaccamento di Candela e alle prime unità volontarie che saranno assegnate al futuro Distaccamento di Vieste, la cui attivazione è prevista entro il prossimo anno.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia ha inoltre espresso un ringraziamento al Sindaco di Candela e all’amministrazione comunale, per la collaborazione e il sostegno assicurati alla strategia del Corpo Nazionale finalizzata al potenziamento delle sedi volontarie nella provincia di Foggia e, in particolare, al progetto di rafforzamento del Distaccamento di Candela.