Di:

Ripristino muretti a secco: agevolazioni della Regione ultima modifica: da

Manfredonia – LA Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n.839/2010 del Servizio Agricoltura, ha disciplinato le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti per il ripristino dei muretti a secco, previsti dalla Misura 216, Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.L’Azione è finalizzata a salvaguardare e migliorare il paesaggio agrario, preservando gli elementi naturali e semi-naturali in grado di tutelare i livelli di autoregolazione degli agro-ecosistemi regionali, come i muretti a secco.– I lavori di ripristino dei muretti a secco possono essere eseguiti da: imprenditore agricolo beneficiario e/o componenti del nucleo familiare (la spesa ammissibile agli aiuti non può essere superiore al 42,25% dell’intero importo rendicontato in ciascuna domanda di pagamento); impresa terza, idonea ad eseguire interventi di ripristino di muretti a secco; manodopera aziendale e/o extra aziendale.Nel primo caso l’impresa beneficiaria potrà eseguire i lavori di ripristino dei muretti a secco direttamente e/o con i componenti del proprio nucleo familiare. Nel secondo caso l’impresa beneficiaria affida, in toto o in parte, i lavori di ripristino dei muretti a secco a imprese, idonee a eseguire interventi di ripristino di muretti a secco. Nel terzo caso l’impresa beneficiaria esegue i lavori di ripristino con manodopera aziendale e/o extra aziendale in possesso di qualifica professionale coerente con la tipologia dei lavori da effettuare.– La spesa massima ammissibile agli aiuti per metro cubo (mc) di muretto a secco ripristinato è determinata come segue: lavori di ripristino effettuati direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del proprio nucleo familiare o da manodopera aziendale e/o extra aziendale: massimo 57,23 euro/mc di muretto a secco ripristinato; massimo 3,43 euro/mc per le spese generali; totale 60,66 euro/mc.Lavori di ripristino effettuati da imprese terze: massimo 70,00 euro/mc di muretto a secco ripristinato; massimo 4,20 euro/mc per le spese generali; totale 74,20 euro/mc.Il costo sostenuto per i lavori di ripristino dev’essere giustificato esclusivamente da fatture regolarmente registrate e quietanzate se effettuati da imprese terze e da busta paga se effettuati da manodopera aziendale e/o extra aziendale. Nel caso di lavori di ripristino effettuati direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del proprio nucleo familiare si farà riferimento ai cosiddetti ‘costi standard’: nella fattispecie il costo standard è stato quantificato pari a € 57,23 per metro cubo di muretto ripristinato, al netto delle spese generali.Modalità di pagamento – L’impresa beneficiaria deve effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte esecutrici degli interventi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli stessi con le seguenti modalità: bonifico;– assegno bancario o circolare emesso con la dicitura ‘non trasferibile’.In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti, eventuali pagamenti effettuati in tale forma non potranno essere ammessi agli aiuti. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario deve utilizzare un apposito conto corrente dedicato per tutti i pagamenti connessi all’ esecuzione degli interventi.Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiestaL’erogazione dell’aiuto pubblico concesso è effettuata dall’Organismo Pagatore (Agea). I beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento sul portale SIAN, su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale, nel rispetto della procedura stabilita nel manuale Agea. Copia cartacea della domanda di pagamento rilasciata sul portale SIAN con la relativa documentazione dev’essere presentata agli Uffici Provinciali dell’Agricoltura competenti per il territorio.Maggiori informazioni sono reperibili scaricando al seguente indirizzo l’avviso relativo alle ‘Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti: Erogazione contributi Redazione Stato