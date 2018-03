Tennistavolo Manfredonia, i risultati

Di:

Manfredonia – ANCORA unpositivo per ilgrazie alle tre vittorie, una contro pronostico, e ad una sconfitta pesante, ma non decisiva. Tutte giocate in trasferta.

Serie D1: La “Best Record” comincia a vincere, e lo fa contro la neo-promossa TT Corato. Le vittorie di Gaetano Guerra (3-2 a Vernice), Giuseppe Di Carlo (3-1 a Di Tria e Vernice) e Saverio Di Pasquale (3-0 a Vangi e 3-1 a Di Tria), con la sconfitta di Luigi Quitadamo (3-2 da Vangi), determinano il 5-1 finale a favore dei sipontini.

Male, invece, “La Vela d’Oro” che subisce un netto 5-2 a Cerignola dall’Udas. Perde Flavio De Mori (3-1 da Giannini e 3-0 da Voltarella) e non si esprimono ai loro livelli abituali Ugo Galli (3-1 da Giannini, 3-0 da Voltarella e vittoria per 3-1 su Mennuni) e Marco Tasso (sconfitta con Voltarella 3-0 e vittoria su Cannone 3-1). Gli ofantini si confermano come squadra da battere in questo campionato.

Serie D2: Vittoria di qualità della “Marco Sport”, adesso solitaria in testa alla classifica, contro l’ ACSI Barletta. I manfredoniani si presentano in casa barlettana con una formazione rimaneggiata per le defezioni, per motivi di salute, di Ciani e Iagulli. In formazione compare la new-entry Alessandro Tasso, il cui esordio era previsto domenica prossima in casa, che gioca con impegno e mettendo in mostra buone potenzialità, ma perde entrambe le sue partite contro gli esperti Sguera e Lamusta. I punti d’oro per il TT Manfredonia arrivano da Rinaldi (3-1 a Lamusta, 3-0 a Capuano e sconfitta per 3-0 da Sguera) e, soprattutto, da Ciro Prencipe (tripletta per 3-1 a Capuano, Sguera e Lamusta). Questa affermazione risulta tanto importante quanto la qualità della squadra levantina, avversario principale per la classifica finale.

Vittoria convincente e perentoria, infine, della “E.D.R.A.”a Trani. Un rotondo 5-0 concretizzato dalle vittorie di Mario Munciguerra (3-0 a Spizzico e 3-1 a Palmisano), Vincenzo Tasso (3-0 a Ruggiero e Spizzico) e di Antonio Balta (prima, beneaugurante, vittoria in campionato per 3-2 a Palmisano).

“Prosegue come previsto il nostro cammino in questa nuova avventura – commenta il Presidente del TT Manfredonia, Antonio Tasso – e ci prepariamo per domenica prossima, quando giocheremo in casa, al PalaDante, con le nostre quattro squadre in quella che sarà una festa del tennistavolo”.

