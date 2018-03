Rapina sulla SS16, carabinieri arrestano 19enne

Di:

Cerignola – I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno dato esecuzione ad ordinanza di applicazione di misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia nei confronti di Lionetti Valerio, classe ’95 di Cerignola, ritenuto responsabile dei reati in concorso di rapina aggravata e porto e detenzione abusiva di armi.

Il 12 marzo 2013 due persone a bordo di un’AUDI A8 stavano percorrendo la SS16 quando, all’altezza di Carapelle, i conducenti di un’altra autovettura della stessa marca li invitavano a fermarsi, attirando la loro attenzione con lampeggianti del tipo di quelli in uso alle Forze dell’Ordine. L’Audi si fermava nella prima piazzola di sosta disponibile e dall’altra autovettura, posizionatasi di fronte, uscivano il conducente ed un passeggero con il volto travisato da passamontagna ed armati di fucile che, minacciando di morte i due malcapitati, si facevano consegnare le chiavi dell’auto.

I malviventi costringevano i due ad allontanarsi, strattonandoli e

buttandoli a terra e scappavano a bordo dell’autovettura rapinata, su cui erano saliti nel frattempo altri due complici, inseguiti dalla macchina utilizzata per l’abbordaggio, al cui interno era rimasta una persona.

I Carabinieri allertati riuscivano ad intercettare le due vetture in fuga a forte velocità senza riuscire però a fermare i rapinatori che continuavano la folle corsa sino a quando, sulla strada che collega Stornara alla SP 95 Cerignola – Candela, il conducente dell’AUDI rapinata perdeva il controllo del mezzo ed usciva fuori strada, carambolando violentemente. I rapinatori, comunque, rimasti quasi illesi, riuscivano a salire a bordo dell’altra autovettura e continuare la fuga.

Un accurato sopralluogo effettuato dai Carabinieri permetteva di repertare nella vettura incidentata alcune tracce ematiche lasciate dai malviventi, utili all’estrapolazione di profili genetici da comparare con quelli appartenenti a soggetti che le investigazioni avevano fatto emergere quali sospettati di aver preso parte alla rapina.

L’attività aveva già permesso, infatti, di trarre in arresto per questo fatto il 24 marzo scorso Carosiello Michele, 34 anni di Cerignola. Con la stessa metodologia i Carabinieri sono giunti ora all’identificazione di Lionetti Valerio, a cui è stato notificato in carcere il provvedimento restrittivo, poiché già detenuto per altra causa.

