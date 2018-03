Palazzo Dogana, 52^ giornata del Maestro del Lavoro (FOTO)

ph MAIZZI

Foggia. SVOLTASI, 5 novembre, a Foggia, presso la Sala del Tribunale della Dogana la cinquantaduesima “Giornata del Maestro del Lavoro”, organizzata dal Consolato Provinciale della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia. All’incontro hanno preso parte: il Presidente della Provincia di Foggia, Francesco Miglio; il Console Regionale Maestri del Lavoro, Francesco Germano e il Console Provinciale, Roberto Bauco. In programma gli interventi sul tema “Famiglia e giovani camminano insieme”, di Rosa Schena e dell’Arcivescovo Metropolita Foggia-Bovino, Monsignor Vincenzo Pelvi. Ha moderato i lavori Antonio Aquilino. Sono intervenuti alla manifestazione anche: dirigenti, docenti e delegazioni degli Istituti Scolastici di Foggia e provincia. L’incontro si è concluso con le premiazioni dei Maestri del Lavoro che hanno dimostrato fedeltà al Consolato; Maestri del Lavoro che hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio; Premi di studio ai figli e nipoti dei Maestri del Lavoro; Studenti degli Istituti di Foggia e provincia. La Federazione Maestri del Lavoro d’Italia è un Ente Morale istituito dal DPR 1625 del 14 Aprile 1956. I “Maestri del Lavoro” sono coloro che acquisiscono il titolo, a seguito del decoro: “Stella al Merito del Lavoro”, conferito con Decreto del Presidente della Repubblica. FOTOGALLERY VINCENZO MAIZZI











