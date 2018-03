Pjanić rilancia le ambizioni della Roma

Di:

Roma. L’AS Roma sceglie il modo più emozionante per trovare la prima vittoria stagionale in UEFA Champions League. All’Olimpico, avanti di due gol, i Giallorossi subiscono un’altra rimonta dal Bayer 04 Leverkusen, ma trovano il guizzo del definitivo 3-2 con un rigore trasformato da Miralem Pjanić. I lampi nel primo tempo di Mohamed Salah ed Edin Džeko, entrambi alla prima rete europea in maglia Giallorossa, sembravano il preludio a una serata trionfale per la squadra guidata da Rudi Garcia. Che invece, vittima dei soliti blackout difensivi, è stata rimontata a inizio ripresa nello spazio di sei minuti da Admir Mehmedi e Javier Hernández. La Roma non ha comunque mollato e all’81’ ha trovato dal dischetto il gol vincente con il centrocampista bosniaco. Un successo che ai Giallorossi mancava, in UEFA Champions League, da oltre un anno (17 settembre 2014, Roma-CSKA Mosca 5-1) e che li proietta al secondo posto del Gruppo E alle spalle del Barcellona.

La Roma parte fortissimo e dopo due minuti è già avanti. Džeko protegge alla grande il pallone e inventa un super assist per Salah, l’egiziano si fa mezzo campo palla al piede e con un po’ di fortuna batte Benrd Leno sul primo palo. La reazione dei tedeschi è affidata alla verve di Hernández, ma “Chicarito” è in leggero ritardo sulla punizione di un compagno. Un calcio piazzato di Miralem Pjanić non crea apprensione al portiere del Bayer Leverkusen, ma al 29’ i Giallorossi raddoppiano. Stavolta l’intuizione è di Radja Nainggolan, che serve in profondità Džeko: il bosniaco è freddo nella conclusione e firma il 2-0. L’ex attaccante del Manchester City, qualche istante dopo, si divora il tris sul perfetto servizio di Salah, mentre Szczęsny fa buona guardia sul tentativo volante ancora di Hernández. Si va all’intervallo con la squadra di Garcia saldamente avanti, anche se in ripartenza Salah avrebbe potuto gestire meglio un tre-contro-uno.

Nella ripresa, però, la musica cambia. La squadra di Schmidt torna subito in partita con Mehmedi, che sfrutta l’ottimo lavoro di Kevin Kampl sulla destra dell’area e scaglia un gran destro alle spalle di Szczęsny. Sono trascorsi una ventina di secondi, dopo sei minuti l’incontro torna in equilibrio. Ottimo filtrante di Karim Bellarabi, in campo a inizio ripresa al posto di Stefan Kiessling, per Hernández, Chicharito in diagonale fa 2-2. Piove sul bagnato per i Giallorossi, che perdono per infortunio anche Alessandro Florenzi, rimpiazzato da Maicon. Le certezze del primo tempo sembrano come evaporate per la squadra di Garcia, che rischia tantissimo su una ripartenza del Bayer Leverkusen. La Roma si gioca la carta Juan Iturbe, che rileva uno spento Gervinho. Gli attacchi dei padroni di casa sono però confusi, le conclusioni di Salah e Nainggolan (due volte) non creano apprensioni a Leno. Si fa male anche Maicon – dentro Vasilis Torosidis – ma a nove minuti dalla fine arriva l’episodio che decide la sfida.

Leno para miracolosamente su De Rossi, Salah è pronto al tap-in a porta vuota ma Ömer Toprak lo spinge senza complimenti: per l’arbitro è rigore ed espulsione del difensore turco, dal dischetto Pjanić fa esplodere l’Olimpico. Ma soprattutto, rilancia le ambizioni di qualificazione della Roma. (FONTE: UEFA.CHAMPIONSLEAGUE)