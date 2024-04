Manfredonia, a Siponto c’è Casa Scalabrini 16 (VIDEO)

Manfredonia. Casa Scalabrini 16 è la nuova struttura per migranti e rifugiati promossa dai missionari scalabriniani e dall’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo (ASCS, www.ascsonlus.com). È stata inaugurata il 5 novembre 2016 a Siponto, in provincia di Foggia.

