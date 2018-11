Di:

In esecuzione della Deliberazione n. 1513 del 23/10/2018 del Direttore Generale della ASL FG è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarico a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere per il Sistema di Emergenza-Urgenza Territoriale 118.

FONTE https://www.nurse24.it/infermiere/concorsi-infermiere/asl-foggia-avviso-pubblico-per-incarichi-a-tempo-determinato-in-emergenza-118.html