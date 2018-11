Calcio. Manfredonia corsaro a Cerignola

Di:

Il Manfredonia riesce a strappare 3 punti a Cerignola contro la locale Gioventù Calcio Cerignola.

Cronaca: Al 20° minuto del 1° tempo il GC Cerignola passa in vantaggio con la rete di Fiermonte. Al 45°, il Manfredonia accorcia le distanze con il goal di Ola. I delfini non si accontentano del pareggio e diventano più pericolosi in campo. Al 30° minuto del 2° tempo, rete di Pasquale Trotta. Al 40° goal di Pipoli.

Arbitro: Rossiello Natale (Sezione Di Molfetta.)

Risultati altre gare

Soccer Modugno-Canosa 1-0

Virtus Molfetta-Foggia Incedit 1-1

FC Manfredonia-Calcio Palo 5-1

GC Cerignola-Manfredonia 1-3

Nuova Daunia-Stornarella 0-2

Sport Lucera-Real Sannicandro 0-1

United Sly-Borgorosso Molfetta 2-0

Ideale Bari-Virtus Andria 2-1

Classifica

United Sly 21

Manfredonia 15*

Canosa 15*

Soccer Modugno 12

FC Manfredonia 12

Borgorosso Molfetta 12

Virtus Andria 10

Ideale Bari 10

Virtus Molfetta 10

Stornarella 10

Nuova Daunia 7

GC Cerignola 7

Sport Lucera 7

Real Sannicandro 6

Foggia Incedit 4

Calcio Palo 0

Prossimo Turno, 8° Giornata

Borgorosso Molfetta-Ideale Bari

Canosa-United Sly

Foggia Incedit-GC Cerignola

Manfredonia-Soccer Modugno

Calcio Palo-Nuova Daunia

Real Sannicandro-Virtus Molfetta

Stornarella-Sport Lucera

Virtus Andria-Fc Manfredonia

A cura di Sipontina Prencipe,

Manfredonia 05 novembre 2018