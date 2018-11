Diffamazione sui social network

Di:

Le dipendenze non sono solamente quelle da droghe e alcol; oggi, ve n’è una che, sebbene non sia grave come quelle appena enunciate, non è comunque da sottovalutare: quella da internet e, più nello specifico, da social network. I social permettono a chiunque di poter esprimere la propria opinione e di poterla condividere col mondo intero, e questo è un bene; il rovescio della medaglia, però, sta nel fatto che questa eccessiva libertà ha dato coraggio a tante persone che, vigliaccamente, utilizzano il profilo virtuale per sparare a zero contro chiunque, conoscenti e non. Sicuramente avrai sentito parlare degli haters, definiti anche “leoni da tastiera”: sono coloro che, corazzati del proprio account, non risparmiano critiche a nessuno, commenti che spesso sono offensive e che si tramutano in insulti.

