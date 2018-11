Foggia. Arrestato su ordine di esecuzione

Di:

Foggia. Il 3 novembre 2018, agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia – Gruppo Falchi hanno tratto in arresto Faleo Leonardo classe 1997.

L’arresto è stato eseguito su ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Foggia, in quanto Faleo è stato riconosciuto colpevole dei reati di rapina in concorso con altra persona e furto aggravato commessi a Foggia a gennaio 2017, ai danni di un Supermercato.

Faleo, tradotto nel carcere locale, dovrà espiare la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione.