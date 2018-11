Ragazzi dispersi di notte in Foresta Umbra, salvati dai Carabinieri Forestali

Di:

Monte Sant’Angelo. DOMENICA 4 novembre 2018, militari della Stazione Carabinieri Forestali di Umbra, dipendenti dal reparto Carabinieri Parco Nazionale del Gargano, sono stati allertati in tarda ora, per ricercare 2 giovani di Vieste, che in giornata si erano recati in foresta umbra per raccogliere funghi.

Smarrito l’orientamento, considerato il buio e le pessime condizioni meteo ben presto l’escursione si e’ trasformata in un incubo per i malcapitati. Grazie anche all’ausilio del Gruppo Gargano giacche verdi di peschici sono immediatamente iniziate le ricerche dei due ragazzi, operazioni rese difficili dall’impervia morfologia della zona e dal buio. I due dispersi, grazie al continuo contatto telefonico con i militari, riuscivano a non perdere la calma ed a rifugiarsi in un luogo sicuro.

La zona è stata rastrellata per svariate ore fino al ritrovamento in tarda sera. Spaventati ma in buone condizioni fisiche i ragazzi, dopo aver ringraziato i soccorritori, riuscivano a tornare presso le proprie abitazioni. Per una sicura fruibilita’ dei boschi garganici si ricorda di rispettare alcune semplici regole di buon senso ovvero: mai avventurarsi in solitudine soprattutto se inesperti; non abbandonare mai sentieri o punti di riferimento; indossare abiti e calzature idonei all’escursionismo; portare con se sempre acqua, torcia e un cellulare carico. In caso di difficolta’ allertare immediatamente i numeri di emergenza.

Redazione StatoQuotidiano.it