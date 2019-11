AdSP MAM: precisazioni su “Manfredonia. Il Rebus della chiusura del mercato ittico”

NOTA DI PRECISAZIONE ARTICOLO “MANFREDONIA. IL REBUS DELLA CHIUSURA DEL MERCATO ITTICO”

Gentilissimo Direttore,

in riferimento all’articolo pubblicato dalla Sua Testata lo scorso 3 novembre dal titolo “Manfredonia. Il rebus della chiusura del Mercato ittico”, al fine di contribuire ad una corretta informazione della cittadinanza su una tematica così delicata, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale precisa quanto segue.

A tutt’oggi, il compendio denominato “Mercato Ittico” è ancora nella piena disponibilità del Comune di Manfredonia, in quanto le operazioni propedeutiche alla riconsegna dello stesso all’AdSP MAM non si sono ancora concluse (ultimo sopralluogo in data 27 settembre 2019), stante la necessità da parte del Comune di completare lo sgombero dei locali, le cui attività hanno subito un’accelerazione con l’insediamento del Commissario Piscitelli. Ne consegue che l’AdSP MAM non ha potuto perfezionare la procedura per l’affidamento in concessione ad un nuovo soggetto, come individuato a seguito di comparazione ex art.12 del “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale”.

Si precisa, inoltre, che l’AdSP MAM, nonostante la vigenza della concessione rilasciata al Comune di Manfredonia, pur di ottimizzare i tempi e agevolare la riattivazione della struttura nell’interesse dell’economia locale e del settore della pesca, si è fatta carico, senza indugio alcuno, di avviare il procedimento connesso al rilascio di una nuova concessione per la gestione del mercato nelle more del perfezionamento della rinuncia del Comune di Manfredonia. L’Ente portuale, nel rispetto dei principi di buon andamento della P.A. e di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, ha esitato le istanze presentate nel mese di marzo 2018 dalla Soc. Coop. PIM e dal consorzio SEMI, dando corso, previa pubblicazione delle stesse, alla predetta valutazione comparativa, a seguito della quale, effettuata da apposita Commissione all’uopo nominata, il Consorzio SEMI è risultato primo in graduatoria (come comunicato con foglio prot. 33947 del 17 dicembre 2018 ad entrambi i partecipanti e, per conoscenza, alla Prefettura di Foggia, al Comune di Manfredonia e alla Capitaneria di Porto).

Per effetto di tale graduatoria, l’AdSP ha avviato le prescritte verifiche di legge, chiedendo altresì l’esecuzione degli adempimenti propedeutici al rilascio della concessione. Tutto questo sempre e comunque delle more della riconsegna del Mercato Ittico dal Comune di Manfredonia all’AdSP MAM, che, come già riferito, purtroppo non si è a tutt’oggi perfezionata.

l’AdSP MAM è momento in attesa degli ultimi riscontri da parte degli organi competenti.

Anche per il futuro, si conferma la totale disponibilità del Management dell’Ente e dell’Ufficio stampa ad offrire immediati e tempestivi riscontri, al fine di offrire ai lettori un’informazione puntuale e dettagliata.