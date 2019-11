APRICENA. – Torna a riunirsi il Consiglio Comunale nella Città della Madrepietra, il prossimo giovedì 7 Novembre 2019, alle ore 18.30 nella Sala Consiliare di Palazzo Lombardi. Tanti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Grande attenzione alla materia ambientale, con la presa d’atto del nuovo Progetto “Apricena Green 2020” fortemente voluta dalla Giunta Potenza, che introduce importanti novità in tema di rispetto dell’ambiente e lancia una serie di attività per sensibilizzare ed incentivare la popolazione alle nuove pratiche ambientali. Importante incentivo per i residenti della zona Sacra Famiglia per il riscatto in diritto di proprietà delle aree su cui sono nati gli edifici di edilizia residenziale pubblica. Documento unico di programmazione pluriennale 2020-2022 e ancora aggiornamento del regolamento Cosap, convenzione segreteria generale con il Comune di Carpino. In allegato l’elenco completo degli argomenti.

14 punti all’ordine del giorno per continuare a guardare avanti con entusiasmo, speranza e fiducia al futuro di Apricena e degli apricenesi.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE