Arcivescovo Taranto “Disastro ecologico e sociale è alle porte”

Il presule, che è a capo della commissione Cei per i problemi sociali e il lavoro, invita a non nascondersi dietro l’alibi dello scudo penale: “La questione non è tanto lo scudo penale, la questione è proprio la scelta di ArcelorMittal di rimanere o di andarsene. Se con le condizioni che ci sono è possibile permanere e mantenere il contratto fatto… Se si verificherà la volontà della proprietà di continuare – e finora aveva dato segnali positivi…”. Fonte adnkronos

Il “disastro ecologico e sociale è alle porte”, il premier Conte deve essere “deciso nell’indicare prospettive concrete” per l’ ex Ilva , “servono patti chiarissimi”. L’, alla vigilia dell’incontro tra Giuseppe Conte e i vertici del gruppo ArcelorMittal , in una intervista all’Adnkronos: “Questo disastro ecologico e sociale è alle porte. Si abbia come prospettiva il bene del Paese anche se dalle premesse che io ascolto non è che ci siano tanti spazi di dialogo”.