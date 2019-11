Calenda tende la mano a Conte: “Se serve aiuto su Ilva…”

Carlo Calenda tende una mano al presidente del Consiglio e al governo giallorosso. “Caro Giuseppe Conte, io non avrei mai accettato di fare il ministro di un governo che ritenevo e ritengo sbagliato. Ma se per ipotesi sulle crisi aziendali Ilva Whirlpool , Alcoa etc servisse un aiuto, sarei pronto immediatamente a dare una mano”, scrive su Twitter Calenda, fuoriuscito dal Pd dopo l’accordo con il Movimento 5 Stelle.

