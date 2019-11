Cassino, il Mirage Nuoto Foggia stravince

Domenica 3 Novembre 2019, si è svolto presso l’impianto natatorio Sporting Club, la 5° edizione del “Trofeo di nuoto Città di Cassino”.

In questo Trofeo tutti gli atleti della categoria Esordienti del Mirage Nuoto Foggia, guidate dai loro allenatori Antonio Cetta e Daniele Di Palma coadiuvati dalla dott.ssa Marcella De Martino hanno ben figurato in territorio laziale, e si sono resi protagonisti di ottimi risultati con grande soddisfazione per il loro Presidente Pio Mancini ed il Preparatore Atletico della giovane società foggiana nonché proprietario del prestigioso impianto sportivo Mirage Village prof. Alessandro Forgelli.

Tra le diverse ed eccellenti prestazioni vanno rimarcate le 4 medaglie d’oro ottenute da Paolantonio Giorgia, classe 2011 categoria Esordienti B, nelle gare 50 e 100 stile libero, 100 misti e 100 dorso, le 3 medaglie d’argento di Frasca Gianmarco, classe 2009 categoria Esordienti B, nelle gare 100 stile libero, 100 farfalla e 100 dorso, le 4 medaglie Gabriele Nicole, classe 2011 categoria Esordienti B, 2 ori e 2 argenti nelle gare 100 rana, 100 farfalla, 100 misti e 100 stile libero, 3 medaglie di Mariella Maria Chiara, classe 2011 categoria Esordienti B, 2 argenti e 1 bronzo nelle gare 50 farfalla, 50 rana e 100 rana, non da meno la medaglia di bronzo nei 100 stile libero di Galli Marika e la medaglia d’oro di Maya Bonsanto, classe 2009 categoria Esordienti A, che ha disputato uno spettacolare 100 dorso tanto da incantare tutto il pubblico.

Si sono distinti anche Gramazio Francesco e Federica e Petrucelli Cristian che con le loro prestazioni hanno ottenuto il pass per le finali regionali.

Buona la PRIMA

A cura dell’Ufficio Stampa del Mirage Village