“Concorso straordinario scuola”: ok mozione “salva-precari bis”

Ilha approvato una mozione (primo firmatario Enzo Colonna) che invita il presidente della Regione a “porre in essere ogni utile iniziativa, anche con il coinvolgimento del parlamentari pugliesi, al fine di apportare in sede di conversione del DL 126 del 29 ottobre, le necessarie modifiche al testo normativo, in modo da evitare con l’espletamento del concorso straordinario per l’assunzione di 24.000 insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, disparità di trattamento che andrebbero a penalizzare molti docenti precari pugliesi”.

Infatti il DL 126/2019 penalizza gli insegnanti pugliesi impegnati da anni nell’ambito del progetto regionale “Diritti a scuola”, ribattezzato dall’anno scolastico 2018-2019” Tutto a scuola” e che prevede lo svolgimento di attività di contrasto alla dispersione scolastica e di recupero e potenziamento formativo degli studenti.

Gli insegnanti pugliesi impegnati in questi progetti regionali non potranno partecipare al concorso straordinario di prossima pubblicazione in ragione della tipologia di contratto dagli stessi sottoscritto (co.co.co, invece del contratto di lavoro a tempo determinato), che impedisce di vedersi riconosciuto il servizio prestato ai fini del raggiungimento del requisito dei tre anni per accesso alle prove selettive.