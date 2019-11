Contenziosi e scarsa capacità riscossione: criticità Comune di Foggia

La Corte dei conti di Bari ha notificato al Comune di Foggia la deliberazione del primo semestre 2019 riguardante il piano di riequilibrio. E’ stata depositata in segreteria il 4 novembre.

Nelle conclusioni dei giudici contabili (magistrato relatore Pierpaolo Grasso, presidente della sezione Maurizio Stanco) si accerta “il mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale” e si dichiara che il “mancato recupero del divario finora maturato rispetto agli obiettivi previsti nel piano e il mancato superamento delle criticità rilevate potranno determinare l’accertamento della presenza di un grave mancato rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano di riequilibrio finanziario, rilevante ai fini della applicazione dell’art. 243-quater, comma 7, del d.lgs. n.267/2000 e per il quale si riserva ogni ulteriore valutazione al momento della valutazione sull’attuazione del piano riequilibrio al 31 dicembre 2019”.

Per questo dispone “che il Comune di Foggia e l’Organo di revisione procedano in sede di relazione sul raggiungimento degli obiettivi alla data del 31 dicembre 2019 a fornire tutte le informazioni in maniera completa e non carente, in conformità a quanto stabilito nella presente deliberazione”. La relazione consta di 30 pagine in cui si passano in rassegna le varie osservazioni effettuate negli scorsi monitoraggi. Quello cui si rimanda al 31 dicembre è l’ “XI monitoraggio”, in mancanza di aggiornamenti al 30 giugno scorso per cui chiedere ulteriori informazioni.

Di seguito alcuni stralci della relazione della Corte dei conti pubblicata sul sito del Comune di Foggia.

Monitoraggi recenti

Per quanto riguarda il secondo semestre 2018 e primo semestre 2019, lo stato della cassa, pari al 30 giugno ad € 27.602.162,43 risulta gravato da vincoli e debiti; l’ente dispone di liquidità, peraltro, di gran lunga diminuita rispetto al passato, liquidità, tuttavia, relativa a risorse vincolate pari ad € 34.954.020,10. Sono da ricostituire, pertanto, al momento, € 7.351.857,67 e rischia di trovarsi senza risorse sufficienti in caso di esito sfavorevole del contenzioso con AMICA (di importo ben più elevato di quello previsto) e risulta confermato il dato relativo alla scarsa capacità di riscossione delle entrate comunali.

Debiti fuori bilancio

Occorre conoscere l’attuale entità dei debiti fuori bilancio da riconoscere indicati nella massa passiva al fine di verificare l’effettiva attuale copertura delle fonti di finanziamento indicate nel piano, nonché di conoscere il dettaglio dei debiti fuori bilancio riconosciuti ad oggi nel secondo semestre 2018 e nel primo semestre 2019 con la specificazione se gli stessi siano o meno già inclusi nella massa passiva del piano di riequilibrio finanziario.

Riscossioni

Con riferimento ai risultati della procedura di definizione agevolata delle cartelle/ingiunzioni degli ex concessionari AIPA/MAZAL, si chiedono aggiornamenti che non vengono forniti al 30 giugno 2019. “Altri aggiornamenti completi devono necessariamente essere forniti sullo stato delle riscossioni, in continuità con quanto riportato alle tabelle relative a Imu, TASi TARSU/TARES/TARI , proventi da sanzioni codice della strada , ed infine all’attività di recupero evasione ICI/IMU . L’ indice di riscossione, a parte l’IMU, risulta ancora molto basso.

Beni immobili

Il Comune ha avviato alcune procedure di dismissione di beni immobili In occasione del quarto monitoraggio semestrale era stato riferito che il Comune ha venduto beni immobili di notevole valore economico senza incassare il prezzo di vendita concordato. Nel settimo monitoraggio semestrale i Revisori avevano ribadito, con riferimento all’immobile di quasi 200 ettari ubicato in Borgo Incoronata e alienato nel 2015 per € 787.702,91 (di cui riscossi € 240.786,92 nell’esercizio 2015 ed € 136.729,00 il 19 luglio 2018), “che non può condividersi il superficiale ed incauto operato dell’ente che trasferisce beni immobili con pagamento dilazionato del prezzo non assito da idonee garanzie reali. Per di più non si comprendono le ragioni per le quali il Comune di Foggia, ad oggi, non abbia ancora avviato le azioni legali per il recupero coattivo del proprio credito nei confronti del debitore Maruotti Pasqualina, pari a € 410.187,00”.

Il Collegio resta in attesa, inoltre, di notizie relative agli sviluppi del contenzioso pendente presso il Tribunale Civile di Foggia (per complessivi € 2.682.819,31 dovuti dalla sig.ra Piazzolla), tenuto conto che la prima udienza era stata prevista per il 13 dicembre 2018 e che, per il pagamento della rata successiva (con scadenza prevista per il 9 dicembre 2017), è stato proposto ricorso per ingiunzione di pagamento con richiesta di provvisoria esecuzione, come segnalato nel decimo monitoraggio

Per quanto riguarda le iniziative assunte per il recupero dei crediti relativi alla gestione dell’ex concessionaria GEMA Spa, non è stato fornito dall’Ente un aggiornamento della situazione al 30 giugno 2019 (come da pag. 33, decimo monitoraggio). Ciò vale anche per Aipa Mazal.

Contenzioso

E’ pendente la controversia relativa al mutuo per l’impianto di biostabilizzazione. Dall’esame del settimo monitoraggio semestrale era emerso che sono state riconosciute somme per lavori da corrispondere all’ATI UNIECO – INTINI; in dettaglio, a fronte della richiesta del creditore, pari ad € 6.674.641,53, il Comune ha formulato una proposta transattiva che prevede il riconoscimento della sola parte capitale abbattuta del 10%. Sempre con riferimento al contenzioso, si evidenzia che il Comune risulterebbe gravato da ingenti debiti per fornitura di energia elettrica, nei confronti sia di GALA Spa, sia di HERA COMM Srl.

In particolare, riguardo alla società GALA Spa, risultano fatture da pagare, al 31 dicembre 2018, per € 1.206.986,46, come da comunicazione prot. 81783/19 del 19 luglio 2019 del Dirigente dei Servizi finanziari.

Mutui e società partecipate

Di indubbia criticità inoltre, appare la situazione relativa alla presenza di vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di importo notevolissimo, pari ad € 30.182.384,75 che non trovano alcuna giustificazione, soprattutto se si considera che l’ente ha omesso di relazionare in ordine allo stato di esecuzione delle opere pubbliche.

Anche il profilo dei rapporti debito-credito con le società partecipate presenta criticità. Innanzitutto, non risulta chiarito se sia stata fatta una corretta allocazione in bilancio del finanziamento concesso con deliberazione consiliare n. 130/2015 all’AMGAS, la qual cosa era espressamente richiesta nella precedente deliberazione n. 15/2018/PRSP. Va rilevato, inoltre, che ad oggi la predetta anticipazione non risulta restituita nonostante l’imminente scadenza (2019), né risultano fornite adeguate garanzie in ordine all’effettiva restituzione.

Con riferimento, poi, ai rapporti debiti crediti con la società AMIU s.p.a., risulterebbe una debitoria pari ad € 1.176.031,49 da sanare con le modalità di cui agli artt. 193 e 194 TUEL, di cui, tuttavia, non si conosce l’esito, né le risorse con le quali si è inteso far fronte.

Anche nei rapporti con l’ATAF s.p.a. risulta un aumento della situazione creditoria, passata da € 1.289.296 ad € 1.413.298 rispetto ad una diminuzione della situazione debitoria, passata da € 1.017.328 ad € 811.766. Alcuna informazione, poi, è stata fornita in ordine all’esecuzione relative ad opere pubbliche.

Da ultimo occorre segnalare l’assenza totale di riscossione derivante dall’attività di recupero evasione ICI/IMU, l’aumento della spesa degli organi politici istituzionali, sulla scorta del rendiconto del 2018 e, inoltre, la non chiara imputazione delle passività pregresse correnti e delle passività di contenzioso, della relazione relativa al X monitoraggio, in relazione alle quali l’organo di revisione si è riservato ulteriori e più approfonditi accertamenti in sede di XI monitoraggio.

Esame del piano

“L’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non può, quindi, limitarsi ad una mera verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente locale, ma, come già chiarito, deve prendere in esame la situazione complessiva valutando anche ogni eventuale elemento sopravvenuto. La necessaria valutazione, in sede di controllo sullo stato di esecuzione del piano di riequilibrio, della complessiva ed aggiornata situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’ente locale costituisce, peraltro, una forma di garanzia e di favor per lo stesso ente locale poiché il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi, se non accompagnato da un documentato grave e perdurante stato di aggravamento, non può condurre all’applicazione della procedura di dissesto. (…). Il deteriore scostamento dei risultati di bilancio reali rispetto a quelli pianificati affinché possa essere causativo del dissesto, deve, quindi, essere rilevante in termini di durata (almeno un esercizio finanziario ovvero due semestri) ed intensità e, comunque, tale da evidenziare una definitiva compromissione della capacità di risanamento dell’Ente (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL). Ed, infatti, pur rilevando il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi, la Sezione regionale può esprimere un giudizio “nel complesso” soddisfacente, in merito allo stato di attuazione di un piano di riequilibrio, richiedendo, in ogni caso, all’ente di adoperarsi ai fini del conseguimento, quanto prima, di tutti gli obiettivi”.

