Campioni del mondo in Kick Boxing.di Orta Nova torna a casa con due medaglie, d’oro e d’argento. A Massa Carrara, dal 30 ottobre al 3 novembre, si è svolto il campionato mondiale unificato.

Oreste Mangino ha conquistato l’oro in finale battendo un atleta rumeno nella categoria k1 light 16/18 anni -74 kg. Medaglia d’argento per Vincenzo Giso,

che ha combattuto con un atleta della Moldavia nella categoria k1 light 16/18 anni -57 Kg . Un anno di successi per i giovani atleti di Orta Nova, vincitori

del titolo italiano a Rimini a giugno scorso.

Stamattina l’associazione “Hobby Sport”, presso cui si alleano, ha preparato uno striscione di benvenuto sulla facciata dell’edificio.