Inchiesta Cera, ipotesi di reato per dottoressa Rosalia Bisceglia

Foggia/Manfredonia, 05 novembre 2019. E’ stata discussa ieri, 04 novembre 2019, presso il Tribunale del Riesame di Bari, l’istanza presentata dagli avvocati Francesco Paolo Sisto e Michele Curtotti per la revoca della misura di custodia cautelare ai domiciliari per Angelo e Napoleone Cera, accusati – come risaputo – di tentata concussione.

Per i loro avvocati, riporta Repubblica di Bari, “sono semplicemente due politici, che davano risposte alle aspettative dei loro elettori, specie quelli in stato di necessità“.