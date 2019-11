Intervista a Pasquale Tricarico allenatore settore giovanile “FreeTime Manfredonia”

Intervista a Pasquale Tricarico allenatore del settore giovanile della squadra di pallamano FreeTime Manfredonia

Come come è iniziata questa stagione per il settore giovanile della pallamano sipontina?

Quest’anno abbiamo deciso di ampliare le squadre e partecipare a due campionati giovanili under 15 e under 17. Condivide le fatiche dell’allenatore con me l’architetto Gigi Losciale, che ringrazio.

C’è risposta fra i giovani alla pallamano?

I ragazzi sono molto contenti: lavoriamo insieme da tre anni e sono stati molto bravi ad assimilare il concetto base, anzi fondamentale, della pallamano ossia il gioco di squadra. Stanno sviluppando sempre maggiore affiatamento nel gioco collettivo. Nella pallamano il talento è importante, ma viene con l’allenamento e soprattuto non esiste il Maradona: si gioca in sette con sei in attacco più il più il portiere. Si può avere un giocatore che segna tanti goal ma se poi non difende e si lasciano spazi scoperti l’avversario segnerà un goal in più

Come definisce il rapporto fra la città e la Freetime?

Manfredonia è una città che ama lo sport. Il rapporto è sicuramente da coltivare. Negli anni passati la serie A2 aveva creato un bella attenzione e presenza di spettatori e sponsor. Ora non abbiamo una prima squadra e putroppo senza un campionato che dia visibilità l’attenzione degli sponsor volge altrove. Attualmente tutte le spese dei due campionati sono sostenute da Michele D’Isita, un amico ormai più che uno sponsor, anzi direi un piccolo Mecenate per quanto da un paio di anni ha preso a cuore la nostra piccola ma buona realtà. I campionati giovanili si volgono in orari non da grande pubblico, domenica mattina o in orari pomeridiani scomodi e poi i media non offrono grande visibilità. Investire come sponsor è quindi un atto di amore verso lo sport più che investimento pubblicitario…

Se volesse lasciare un messaggio ai ragazzi che sono interessati a questo sport?

Noi siamo una società che si sostiene sulla passione e sul volontariato quindi cerchiamo di creare e restituire ai giovani e a tutti quelli che ci circondano questo spirito di sano agonismo e rispetto reciproco. Ai giovani che vogliano provare la pallamano o solo curiosare direi di venire a trovarci durante gli allenamenti, soprattutto se sono nati dal 2005 al 2008. I nostri orari di allenamento sono il lunedì dalle 20:30 alle 22:30, il mercoledì dalle 19 alle 20:30 e il venerdì dalle 20:30 alle 22:30. Siamo al PalaScaloria di Manfredonia. Le porte sono e rimarranno sempre aperte a tutti.

Avete iniziative avviate anche nelle scuole di Manfredonia?

La scuola Mozzillo Iaccarino ci ha aperto le porte per un progetto di avviamento alla pallamano grazie all’interessamento dei docenti prof.ssa Lombardi e prof. Castriotta che si sono dimostrati interessati alla pallamano e alle suo valore formativo come sport di squadra. Il progetto prevede un lavoro di affiancamento durante le ore di educazione fisica scolastiche.

Per contattarvi?

Chi fosse interessato può contattare me al numero 348 89 94 312 oppure via email pasqualetric@gmail.com oppure si può contattare Gigi Losciale gigilosciale@gmail.com

Luigi Starace,giornalista pubblicista, media consultant,

Direttore Stigmamente.it, Arte e Psichiatria sullo Stigma e la Diversità-APS