Manfredonia. “Abbatteteli se dovete torturali!”

Manfredonia. ”

Dopo i primi tagli (di quegli alberi che stanno generando rami e foglie nuove) ho dato la disponibilità a fare da consulente gratuitamente per evitare lo scempio. Ma evidentemente il dirigente al ramo e il Commissario credono di poter gestire il verde pubblico con le risorse interne producendo i danni che vediamo ogni giorno.

A. La capitozzatura è un intervento drastico che può essere accettabile solo in casi rarissimi: schianti, danni ingenti alla chioma, cambio di produzione in frutticultura. Mai come operazione di routine. Invece a Manfredonia è la regola.

Non si capitozza perché:

1. causa uno stress fortissimo e riduce la durata della vita degli alberi

2) si espongono gli alberi all’attacco dei parassiti (grafiosi e galerucella negli olmi)

3) si riducono i benefici degli alberi sull’inquinamento e l’effetto mitigante sul clima

4) si riduce la stabilità strutturale degli alberi

5) un albero capitozzato richiederà una gestione costante e aumento il pericolo di caduta di parti di pianta e il rischio che colpiscano qualcuno

6) si riduce il valore degli immobili che stanno loro vicini e si provoca un danno alla comunità

7) è antieconomico per l’amministrazione comunale

8) è antiestetico in quanto si distrugge la forma naturale degli alberi.

B. Potare ad ottobre è da sciocchi perché:

1. le tossine prodotte dal metabolismo, che vengono immesse nelle foglie che cadono, rimangono nella linfa.

2. Provoca ricacci precoci in autunno e all’inizio della primavera

3. Per l’umidità atmosferica e le temperature elevate aumenta in modo esponenziale il rischio di infezioni fungine e batteriche tra le ferite da potatura.

C. L’arboricoltura è una scienza che si basa sullo studio della fisiologia vegetale. Chiunque non abbia queste competenze non sa:

1. Cos’è la dominanza apicale indotta dalle auxine che regolano la crescita dei rami basali ed evitano il fenomeno dell’affastellamento di rami a partire dalle ferite.

2. Come funziona il fenomeno della compartimentazione del legno per cui effettua tagli che non si chiuderanno mai.

Le soluzioni ai “falsi” problemi del passeggio sotto gli alberi o dei rami che si avvicinano ai balconi sono altri, ma evidentemente chi dirige gli uffici o è a capo di questa amministrazione non li conosce e non li vuol conoscere.

Dott. agronomo Alfredo De Luca

Avv. Innocenza Starace