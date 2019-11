Manfredonia. “Ex istituto nautico come set film horror: non aprire quel cancello”

Ciò che avrebbe dovuto essere il luogo di massima sicurezza della città, è oggi una discarica a cielo aperto che nel quartiere Monticchio è diventato un vero e proprio pugno nell’occhio. Il riferimento è all’ex Istituto Nautico Rotundi di via Dante Alighieri, i cui docenti, personale ed alunni, nel 2011 traslocarono nell’attuale sede del polivalente per lasciar spazio al progetto di una Cittadella della Sicurezza, ovvero la nuova sede della Caserma dei Carabinieri e del Commissariato di Polizia.

Il plesso è di proprietà del Comune che lo ha fatto costruire con fondi straordinari alcuni decenni fa dandolo in gestione alla Provincia per renderlo sede dell’istituto nautico. Otto anni fa l’Amministrazione ne è tornata in possesso per adibirlo a Cittadella della Sicurezza, d’intesa con la Questura di Foggia ed il Comando provinciale dei Carabinieri. Nel febbraio 2018 il Comune di Manfredonia ha fatto richiesto di interventi di manutenzione straordinaria al Ministero degli Interni per l’adeguamento sismico dell’edificio, ma con decreto interministeriale è stato escluso dal finanziamento per l’anno 2018, con la possibilità di essere incluso in graduatoria per gli anni 2019-2020. Ora che l’amministrazione, che aveva seguito passo passo la questione, non c’è più, chi se ne occuperà?

Da quel lontano trasloco, in attesa che la burocrazia facesse il suo corso, per alcuni anni molte associazioni hanno occupato i locali dell’istituto per le attività di preparazione delle sfilate di carnevale, ma l’opera incessante dei vandali ha reso gli interni del plesso ormai inutilizzabili e pericolosi. Anche la situazione esterna e pertinente alla scuola non è da meno e l’edificio, con quei vetri rotti alle finestre e le erbacce e i rifiuti di ogni tipo, compresi water abbandonati in bella vista, pare essere il set di un film horror a cui calzerebbe a pennello il titolo ‘Non aprite quel cancello’.

Insomma, se è vero che per l’ex Nautico si è creata una situazione di stallo, è anche vero che i soliti incivili non si sono fatti attendere per trasformare il giardino in una discarica.

Dopo le dimissioni, l’ex sindaco Angelo Riccardi ha inviato una missiva al commissario straordinario Vittorio Piscitelli, a cui pare non esserci mai stato seguito, dove lo stesso chiedeva di candidare nel contratto istituzionale la Cittadella della Sicurezza per far sì che finalmente potessero essere reperiti i fondi per gli adeguamenti che la struttura richiede. Al commissario, dunque, l’appello a prendere in mano le redini della questione inerente l’ex Nautico, affinché Polizia e Carabinieri possano avere finalmente una sede degna di questo nome (non dimentichiamo che attualmente queste forze deputate al delicato compito della sicurezza del nostro territorio si trovano all’interno di edifici nati come abitazioni, con tutto ciò che a livello logistico questo comporta) e che quell’area non sia più preda di vandali e maleducati.

Maria Teresa Valente