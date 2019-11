UNA ESORTAZIONE e un ammonimento ma soprattutto una insufflata di speranza sintesi di un discorso nel quale Moscone ha tratteggiato con crudo ed espressivo realismo, la realtà che sta vivendo Manfredonia. Una disamina forte e toccante che ha scosso la gente che gremiva la piazza. Ed il forum è ripartito da quel messaggio, da quel “Non è vero che la politica è marcia e la Chiesa è falsa: è vero piuttosto che marci sono gli uomini che usano la politica per il proprio tornaconto, e false sono le persone di Chiesa che se ne servono per sé stessi e non per il Vangelo ed il servizio del prossimo”.

Una premonizione confermata il mese scorso con lo scioglimento per mafia del comune.

“PER RIALZARCI dobbiamo renderci conto che siamo caduti” ha aperto Don Salvatore Miscio invitando a <riscoprire la capacità di servizio per la comunità, ad essere cittadinanza attiva>. Un invito e una riflessione che la composita assemblea trasversale al variegato cosmo cittadino (e dunque professionisti, casalinghe, giovani, alcuni politici ex e in attività) ha accolto in pieno partecipando attivamente alla discussione impostata sulle domande proposte dai presenti, fra i quali anche lo stesso arcivescovo Moscone, moderate da Domenico La Macchia. Un fuoco di fila sui tanti aspetti della drammatica situazione in cui si ritrova la città evidenziata dall’intervento dello Stato che ha ordinato lo scioglimento per mafia del consiglio comunale già peraltro abortito autonomamente. Interrogativi che hanno denotato da una parte una sostanziale inconsapevolezza di cosa sia veramente successo e come e perché si sia arrivato a tanto, e dall’altra la voglia di sapere, di partecipare al processo rigenerativo della città improntato alla legalità, all’onestà e alle competenze, che prende le mosse da quel “Ri-alzati”. Un forte bisogno di riscatto civile.

ANCORA una volta è padre Moscone a indicare la strada. “Vanno – puntualizza – ricercate le responsabilità che sono personali ma anche collettive: vanno perciò trovate e denunciate”. Ma esorta anche a “considerare gli aspetti positivi di questo grave momento che vivono i cittadini, abbandonare la rassegnazione e cogliere l’opportunità di ripartire con idee, propositi nuovi da sostenere con fede e realismo. Occorre riscoprire il cuore di Manfredonia“.

PIU’ ESPLICITO il filosofo Michele Illiceto: “la società civile deve riacquistare la consapevolezza del proprio ruolo. Occorre vigilanza, disinteresse e senso della comunità. Non più deleghe passive e soprattutto la mortificante piaga del clientelismo elettorale. Occorre instaurare un dialogo costruttivo guardando al prossimo futuro”.

I partecipanti si sono riuniti in gruppi di lavoro per elaborare riflessioni e proposte emerse dalla discussione che saranno rese note con appositi documenti.

Michele Apollonio