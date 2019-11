Manfredonia, “Indumenti per indigenti? Smentisco categoricamente”

“Smentisco l’articolo pubblicato il 31.10 u.s. riportante una segnalazione fatta dal sig. Lorenzo: 《Indumenti per indigenti vicino la spazzatura: vergogna》.

Il sig. Lorenzo ha asserito che buste contenenti indumenti destinati ai poveri e lasciati fuori alla porta Caritas della parrocchia “Spirito Santo” siano state poi spostate vicino il cestino porta rifiuti. Tali buste invece, normalmente, vengono portate nella vicina Casa della Carità, presso cui si svolge attività di raccolta e distribuzione indumenti.

Chiunque le ha potute spostare anke solo per dispetto, o al precipuo scopo di mettere in cattiva luce la parrocchia. Ricordo, a chiunque posti commenti inopportuni ed accusatori contro chiese e centri caritas, che la diffamazione è perseguibile penalmente (art. 595 c.p.).

Nel contempo, si sottolinea che le buste non vanno lasciate incustodite per strada, perché oltre ad essere deprorevole per il decoro della nostra città, è chiesto espressamente, per chi sapesse leggere, in un cartello affisso accanto alla porta dell’ufficio caritas (foto allegata).

Chi volesse donare indumenti od altro li può portare presso la vicina Casa della Carità, non a proprio piacimento, ma tutti i mercoledì pomeriggi dalle 16.30 alle 19.30, con l’unica condizione che siano in uno stato decente, perché tutti dicono che viene consegnata roba poso usurata ma, purtroppo, spesso non è così.

Nella foto allegata si vede chiaramente una federa bianca diventata marrone, un pezzo di panino, scarpe messe insieme alla roba senza una busta ke le separi ecc.

Donare roba sporca e strappata è vergognoso!!!

Per contro, si ringrazia di cuore coloro che consegnano roba in buono stato, e fortunamente questa gente esiste ancora”.

(Cittadina, Manfredonia 05.11.2019)

fotogallery