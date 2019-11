Manfredonia. Ok progetto “Servizio accertamento – ispezione impianti termici”

Questo il quadro economico:

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO A BASE DI GARA € 549,200.00

A1 Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 0.00

A2 Costo del servizio per (4 anni) € 549,200.00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 93,538.10

C1 Incentivo art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 (4 anni) € 10,984.00

C2 Eventuali spese per commissioni giudicatrici e provincia € 15,000.00

C3 Spese per attività di supporto € 20,000.00

C4

Spese Anac, pubblicità bando, registrazione contratti di appalto e diritti di rogito € 1,000.00

C5 Spese Ufficio Impianti termici (software) € 20,000.00

C6 Imprevisti € 26,554.10

C) ONERI FISCALI € 132,261.90

D1 IVA sui servizi A (22%) € 120,824.00

D2 IVA su B3, B4, B5, e C3 (22%) € 10,637.90

D3 Altre Imposte (contributo integrativo 4%, e CNPAIA 4%) € 800.00

IMPORTO DEL PROGETTO 4 ANNI (A+B+C) € 775,000.00

D) Rinnovi espressi ulteriori (4 anni) € 549,200.00

E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 75,918.65

E1 Incentivo art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 (4 anni rinnovo) € 9,985.24

E2 Spese per attività di supporto € 20,000.00

E3 Spese Ufficio Impianti termici (software) € 20,000.00

E4 Imprevisti € 25,933.41

F) ONERI FISCALI € 19,881.35

F1 IVA sui servizi A (22%) € 4,400.00

F2 IVA su B3, B4, B5, e C3 (22%) € 14,681.35

F3 Altre Imposte (contributo integrativo 4%, e CNPAIA 4%) € 800.00

IMPORTO DEL PROGETTO RINNOVO 4 ANNI (D+E+F) € 645,000.00

G) Proroga tecnica ex art. 106 co. 11 (1 anno) € 137,300.00

H) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 28,019.72

H1 Incentivo art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 (4 anni rinnovo) € 12,854.81

H2 Spese per attività di supporto € 5,000.00

H3 Spese Ufficio Impianti termici (software) € 5,000.00

H4 Imprevisti € 5,164.91

I) ONERI FISCALI € 4,680.28

I1 IVA sui servizi A (22%) € 1,100.00

I2 IVA su B3, B4, B5, e C3 (22%) € 3,380.28

I3 Altre Imposte (contributo integrativo 4%, e CNPAIA 4%) € 200.00

IMPORTO DEL PROGETTO PROROGA TECNICA 1 ANNO (G+H+I) € 170,000.00

SA VALORE STIMATO DELL’APPALTO A+D+G € 1,098,400.00

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 1,235,700.00

E’ stato dato atto che le spese, relative all’esecuzione del servizio per una durata contrattuale di anni 4 anni, pari ad € 775.000,00, sono così ripartite: – € 205.000,00 per l’anno 2020; – € 190.000,00 per ogni anno 2021-2022-2023; e troveranno copertura nei relativi esercizi finanziari al cap. n. 4819, così come indicato, attraverso la riscossione dei bollini da parte degli utenti finali nel cap. n. 418 di entrata ed esigibili nei rispettivi E.F..

E’ stato dato atto che la spesa totale per il servizio per una durata complessiva di 9 anni, (4+4+1) è di € 1.235.700,00.

E’ stato dato atto che la spesa necessaria per assicurare la prosecuzione del servizio, pari a € 80.000,00 trova copertura al cap. n. 4819 dell’E.F. 2019, che avviene attraverso la riscossione dei bollini da parte degli utenti finali nel cap. n. 418 di entrata dell’E.F. 2019.

Atto in allegato

CS n063 del 02102019