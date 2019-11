Manfredonia. Romani “La riscossione dei tributi e le responsabilità dell’Ente”

, 05 novembre 2019. “Ho letto in questi giorni tante analisi sullo stato delle cose avvenute nella nostra Manfredonia, e dopo il Mercato Ittico e il suo collasso, ho posto l’attenzione sulla riscossione delle entrate di Gestione Tributi e di quanto scritto in merito. In virtù di una visione privilegiata avuta nella scorsa legislatura come Presidente della Commissione Bilancio e Partecipate vorrei porre alcune riflessioni in merito.

Da un’attenta lettura dell’articolo de “L’Attacco” del 31 ottobre scorso rilevo tuttavia che sono state omesse talune circostanze dirimenti e fondamentali per la compiuta conoscenza della questione. Invero, la concessione dei servizi è stata affidata alla citata società a seguito di gara ad evidenza pubblica con bando di tipo europeo, pertanto, la gestione era regolamentata e remunerata in base alla legge vigente con la sola “percentuale di aggio” così come avviene per Equitalia, ora Agenzia delle Entrate e Riscossione.

Sul punto è bene rilevare che l’aggio remunerava tutti i costi (nessuno escluso) legati al servizio affidato in concessione, compresi quelli del personale.

Il know-how e il costo del software erano, per la precisione, a totale carico del socio privato e nulla pertanto gravava né sul Comune di Manfredonia, né sulla Gestione Tributi S.p.A..

Parimenti è corretto evidenziare e precisare che, come previsto dalle norme vigenti in materia e chiarito dalla specifica giurisprudenza del settore, nessun “controllo analogo” tipico delle società in house a capitale totalmente pubblico, come la Municipalizzata ASE S.p.A. poteva e può esserci in tutti quei casi nei quali viene affidato in concessione e a seguito di gara pubblica l’intero servizio al socio operativo privato.

Con specifico riferimento alla Gestione Tributi S.p.A. ciò è stato già affermato e confermato, come risulta agli atti dell’Ente stesso con specifica nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento Pari Opportunità del 19/07/2018 prot. 0004897 P-4 .8.

Sempre con riferimento all’articolo, ed a quanto ivi riportato in ordine alla scadenza contrattuale del servizio ed alle temporanee proroghe, è bene precisare che le stesse sono state causate da innumerevoli quanto deprecabili ritardi e/o indecisioni del Comune (sempre stigmatizzate dal sottoscritto sia in Commissione Bilancio prima, che nel Consiglio Comunale) nel determinare l’indizione di una nuova gara o il rinnovo del servizio – come peraltro prescritto tanto dalla legge quanto dal contratto stesso -.

In buona sostanza, l’art. 2 co.4 del contratto prevedeva che il Concessionario fosse obbligato a garantire il servizio fino alla sua eventuale sostituzione e, per l’effetto, nessuna proroga era necessaria”.

Avv. Cristiano Romani

Già Presidente IV° Commissione Bilancio e Partecipate, Comune Manfredonia