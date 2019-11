Nomine in cambio di voti alla Regione Puglia, la Procura al Riesame

Per la procura di Foggiahanno una “capacità a delinquere molto pronunziata “. Per i loro avvocati sono semplicemente due politici, che davano risposte alle aspettative dei loro elettori, specie quelli in stato di necessità.

Si gioca davanti al tribunale del Riesame di Bari la partita della libertà dei potenti esponenti dell’Udc foggiano, Angelo e Napoleone, padre e figlio ( il primo ex parlamentare l’altro consigliere regionale – sospeso – dei Popolari) agli arresti domiciliari per tentata concussione dal 17 ottobre. Gli avvocati Francesco Paolo Sisto e Michele Curtotti hanno chiesto al collegio presieduto da Giulia Romanazzi la revoca della misura, il procuratore aggiunto di Foggia Antonio Laronga ha insistito perché restino ai domiciliari, parlando di attualità della misura, di reati che potrebbero essere reiterati, di prove che verrebbero inquinate.

fonte repubblica di bari