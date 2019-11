Ospedali, Riontino: “Caro Emiliano, la Provincia di Foggia è una priorità”

“Caro Emiliano, e la Provincia di Foggia? Qui, invece, fino a quando dovremo assistere allo smantellamento di ospedali e reparti? Molti cittadini della nostra Provincia, come quelli del Gargano Nord e non solo, per raggiungere il primo ospedale devono impiegare un’ora, mettendo a serio rischio la loro salute. Questa è una priorità, una vera e propria emergenza!”.

“È da questa parte di Regione che bisognerebbe partire. Non si può far finta di nulla quando si parla della salute dei cittadini. La Regione trovi le risorse anche per la nostra Provincia. Non siamo cittadini di serie B!”.

VINCENZO RIONTINO

Vicesindaco di Zapponeta, Esponente della LEGA