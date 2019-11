Seminario tecnico Zes – Confindustria Foggia

L’uso congiunto ed integrato di diversi strumenti nazionali e regionali, inoltre, rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo anche di imprese già esistenti nelle aree interessate, che possono anch’esse beneficiare di condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi.

Un’interessante opportunità, dunque, in modo particolar per quelle aziende con propensione all’export, ovvero impegnate nell’innovazione di processo e di prodotto e con postivi impatti sull’occupazione.

Sul tema Confindustria Foggia ha organizzato il seminario tecnico “Zes: istruzioni per l’uso; procedure e benefici” che si terrà venerdì 8 novembre p.v. con inizio alle ore 15 presso la Sala Convegni “Fantini” (Foggia, Via Valentini Vista Franco 1 – 4° piano).

Il programma dei lavori prevede i saluti di apertura di Gianni Rotice, Presidente Confindustria Foggia, e l’introduzione di Pio de Girolamo, Presidente Sezione Terziario Confindustria Foggia.

Seguiranno quindi gli interventi di: Francesco Scialpi, dell’Università degli Studi di Bari (“Normativa – Ruolo Comuni – Procedure di accesso – Benefici”); Eliseo Zanasi, Presidente Fondazione Mezzogiorno Sud Orientale (“Il ruolo della FMSO per il sostegno delle ZES”); Maurizio Carmeno, Segretario Generale Cgil Foggia (“Le Organizzazioni Sindacali per lo sviluppo delle Zes”); Donato Toma, Presidente Regione Molise (“Attuazione delle ZES in Molise e sinergie con la Puglia”). Concluderà i lavori Ugo Patroni Griffi, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

“Con questa iniziativa, ha dichiarato Gianni Rotice, Presidente Confindustria Foggia, la nostra organizzazione coniuga ancora una volta l’approfondimento sui temi più attuali per lo sviluppo del territorio, con le attività di informazione e servizio in favore delle imprese associate, nell’ambito di una sempre proficua interlocuzione con istituzioni e parti sociali finalizzata alla condivisione di percorsi di collaborazione sinergica”.