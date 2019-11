“Talking and friends live al Centro Gargano”

Manfredonia, 5 novembre, 2019. Un grande appuntamento al Centro Commerciale Gargano con con Talking Tom e la sua amica Talking Angela. Talking Tom and Friends” è conosciuta e amata in tutto il mondo, con 8 miliardi di download del gioco per cellulari e oltre 23 miliardi di visualizzazioni dei video su youtube.

La serie animata “Talking Tom and Friends”, è in onda in tutto il mondo in TV e anche in Italia sul canale tematico K2, oltre che disponibile su Youtube e Netflix.

Durante il pomeriggio del 10 novembre, a partire dalle ore 16.00 i due protagonisti del cartone animato si esibiranno in un mini-show, canteranno e balleranno sulle musiche del cartone animato, interagendo con gli ospiti del Centro.

Divertimento assicurato per grandi e piccini e la possibilità di incontrare e fare una fotografia con Tom e Angela.