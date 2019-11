Violenza domestica, evento Ordine Medici di Foggia

Foggia, 05 novembre 2019. Gli episodi di violenza purtroppo oggi sono tanti. E quelli contro le donne si fanno sempre più preoccupanti, come testimonia la cronaca degli ultimi tempi.

Il 16 novembre avrà luogo una giornata di formazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza domestica su donne e minori di cui si è fatto promotore l’Ordine dei Medici di Foggia.

Un evento, questo, aperto a tutti e che sarà così articolato: una I sessione strettamente medica dedicata alla definizione del fenomeno violenza domestica e al come impatta sulla salute con un focus centrato sulla sfera materno-fetale; una II sessione con finalità psico-pedagogiche in cui si parlerà della genesi della violenza e dei vari archetipi – che si perdono nella notte dei tempi e alimentano retaggi culturali stereotipati -, della capacità di instaurare un rapporto empatico, per meglio approcciarsi ad una donna che ha subito violenza, e degli aspetti medico legali e giuridici relativi agli episodi di violenza.

Queste sessioni verranno tenute da docenti esperti in collaborazione con gli OORR di Foggia, l’Università degli Studi di Foggia, la Procura della provincia di Foggia e il prezioso contributo della Associazione di volontariato “Vìola dauna”.

L’evento si concluderà con una sessione politico decisionale, un momento di confronto e dibattito tra diverse istituzioni sul tema della violenza domestica e del ruolo di ognuno nella rete di sostegno alle vittime di violenza. Al tavolo parteciperanno la Regione, la Prefettura, la Procura le aziende ospedaliere. Tema dibattuto sarà anche la firma del protocollo interistituzionale di Capitanata.

Il 15 novembre, infatti, avrà luogo un altro importante momento finalizzato a contrastare gli episodi di violenza in Capitanata, ossia la sottoscrizione di un protocollo interistituzionale, di cui si è fatto promotore l’Ordine dei Medici di Foggia – per il tramite della commissione ordinistica coordinata da Laura Spinelli, medico ed ex vicesindaco della città di Orta Nova – e di cui il Prefetto si è fatto garante.

Si tratta di una rete a cui aderiranno tutte le istituzioni e le associazioni del territorio, che si occupano a vario titolo del fenomeno della violenza, con l’intento di collaborare affinché effettivamente si possa dare il giusto sostegno, a più livelli (giuridico, medico, sociale), alle vittime di violenza evitando che queste rimangano chiuse in un ghetto di omertà e di indifferenza.

Laura Spinelli è anche socia fondatrice dell’associazione “Vìola Dauna” che si occupa di fare formazione ai medici, e a chiunque fosse interessato, con l’obiettivo di avere sul territorio persone che possano fare da sentinelle attive in grado, cioè, di vigilare e ‘scovare’ situazioni a rischio.

“Avevamo anche pensato” racconta la Spinelli a Statoquotidiano “ad un percorso di formazione sugli episodi di violenza e a come contrastarli per l’ambito territoriale di Cerignola e dei Cinque Reali Siti quando ero amministratrice della città di Orta Nova in accordo con l’allora assessore alle politiche sociali e del lavoro di Cerignola, Rino Pezzano”. Ed ancora oggi l’intenzione rimane nella ex vicesindaco: “una formazione su Orta Nova che faccia da traino per i Cinque Reali Siti”.

Intanto, un riferimento per le vittime di violenza nel territorio dei Cinque Reali Siti rimane il Centro antiviolenza sito in Cerignola e intitolato a “Titina Cioffi”. Fa capo ad esso una linea telefonica gratuita e h24 a cui ci si potrebbe rivolgere per chiedere aiuto. Disponibile anche, sempre ad opera del CAV (centro antiviolenza, appunto), uno sportello itinerante pronto ad intervenire direttamente sul posto con l’obiettivo di prestare soccorso.

Il CAV dispone di personale dedicato e professionisti quali ad esempio gli avvocati, che possono esercitare il servizio del gratuito patrocinio, mediatori familiari e psicologi che possono offrire sostegno e fare una valutazione del rischio e della pericolosità degli atti violenti intrafamigliari.

Tutto questo per tutelare e affiancare la donna vittima di violenza a 360 gradi.

L’indifferenza non è ammissibile. Ed è quindi richiesta collaborazione anche da parte di chi vive intorno alla vittima, di chi può avere anche solo il sentore che qualcosa sta succedendo.

“È consuetudine dire: tra moglie e marito non mettere il dito” ancora Laura Spinelli “ma questo può valere quando si tratta di semplici scaramucce, invece, quando subentrano problemi più gravi, è necessario intervenire, parlare per evitare danni irreparabili, sulla salute in primis, oltre che conseguenze sociali”.

I dati parlano chiaro. In Capitanata le vittime di violenza non sono in minor numero rispetto alla media nazionale. C’è da preoccuparsi seriamente.

“Abbiamo realizzato in due anni successivi, 2015 e 2016, raccolte di dati somministrando dei questionari” ci racconta ancora Laura Spinelli.

Questionari somministrati in forma anonima soprattutto nelle città di Foggia, San Severo, Manfredonia, San Giovanni Rotondo.

L’idea era quella di realizzare una fotografia della realtà locale che potesse essere fonte di riflessione e confronto con i dati a carattere nazionale dell’Istat, per verificare se questi potessero esser confermati anche nella realtà della Capitanata.

Così è stato.

Il 18% delle donne a cui il questionario è stato somministrato ha risposto dichiarando di aver subito violenza. E questo dato corrisponde a quello nazionale.

L’attività e l’esperienza sul territorio dell’ associazione “Vìola Dauna” ha portato anche negli anni ad elaborare un file originariamente in formato cartaceo, poi in formato digitale, che è diventato ora una piattaforma. Piattaforma informatizzata accessibile tramite sito web (www.violadauna.it ) nella quale i medici formati come ‘potenziali sentinelle’ possono aggiornare il dato in tempo reale.

“Spesso si è verificato che i casi sospetti siano poi diventati casi di violenza acclarati” sottolinea la Spinelli “Questo significa che il metodo che abbiamo elaborato ed i dati raccolti ed emersi sono validi”.

Non solo. Questi sono stati validati e confermati dall’istituto epidemiologico della Asl.

Rimane un problema.

“Lo studio è fermo particolarmente su Foggia”. Servirebbe la collaborazione di tutti i medici di famiglia nel territorio dei Cinque Reali Siti.

Daniela Iannuzzi