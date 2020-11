Biglietti, chiamate di notte, appostamenti: misura per stalker foggiano

Foggia, 05 novembre 2020. Ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, alla propria dimora e ai luoghi abitualmente frequentati con l’ulteriore prescrizione di mantenere una distanza non inferiore a 200 metri e di qualsia contatto, è stata emessa nei confronti di un uomo di 58 anni, resosi responsabile per il reato di stalking nei confronti dell’ex-compagna.

L’indagato, con condotte reiterate, mosso dalla morbosa ossessione di ristabilire una relazione sentimentale con la persona offesa, la molestata e minacciava, pedinandola sulla pubblica via, avvicinandola nonostante i suoi respingimenti. In più circostanze accadute nello scorso mese di ottobre, l’indagato la rincorreva con la pretesa di parlarle, telefonandola decine di volte ed inviandole numerosi messaggi di testo, anche in orario notturno, nonostante la donna non rispondesse alle sue chiamate.

Seguivano appostamenti da parte dello stesso sotto l’abitazione dell’ex-compagna ed in due circostanze, sempre con la pretesa di volerle parlare, suonava più volte in campanello di casa della donna, facendole recapitare biglietti manoscritti dal contenuto molesto ed ingiurioso, cagionando in tal modo alla vittima un grave e perdurante stato di ansia e di paura, nonché un fondato timore per la propria incolumità e dei suoi prossimi congiunti, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita, come ad esempio, uscire e fare rientro a casa sempre in compagnia e ad evitare di raggiungere in ascensore il piano della propria abitazione, per timore di trovarlo appostato.