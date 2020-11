“BLACK CAM” Manfredonia, ricorsi Pm in Cassazione: 1 accolto e 1 inammissibile

(statoquotidiano, ore 20:53). Roma, 05 novembre 2020. Un ricorso del Pm accolto, uno dichiarato inammissibile, dalla Corte di Cassazione di Roma, relativamente alla posizione di alcuni indagati dell’operazione “Black cam“ dei CC del Noe di Bari, con passata ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito del “contrasto ad illeciti in materia ambientale” nel territorio di Manfredonia.

I ricorsi erano stati proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nei confronti di (e da): Rinaldi Francesco, nato a Monte Sant’Angelo (Fg) il 5 ottobre 1964, avverso la ordinanza n. 270/2020 RTL del Tribunale di Bari del 5 marzo 2020; e di Bergantino Giuseppe, nato a Manfredonia (Fg) il 3 novembre 1970, contro l’ordinanza n.365/2020 del Tribunale di Bari del 16 marzo 2020.

Per Rinaldi Francesco, da atti e come ricostruisce la Cassazione: “Il Tribunale di Bari, operando in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha, con ordinanza del 5 marzo 2020, in accoglimento del ricorso in tal senso formulato da Rinaldi Francesco, riformato il provvedimento con il quale, il precedente 7 febbraio 2020, il Gip del Tribunale di Bari aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, avendo ritenuto che a carico dello stesso sussistessero gravi indizi di colpevolezza, corredati dal pericolo di reiterazione del reato contestato, in merito al reato di cui agli artt. 110 e 452-quaterdedes cod. pen., per avere il Rinaldi, in concorso con altri, provveduto, in qualità di socio di una società cooperativa operante nel ramo della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali non pericolosi denominata Daunia Trasporti, al deposito sistematico di rifiuti provenienti da demolizioni edili presso un terreno nella disponibilità di tale

Bergantino Giuseppe”.

“Il Tribunale, minutamente descritti gli elementi di indagine a carico del Rinaldi, in esito ai quali era risultato che lo stesso si sarebbe reso responsabile, nel periodo che va dal 19 gennaio 2018 al 16 febbraio 2018, di un numero di sversamenti di rifiuti del tipo sopraindicato pari ad almeno 16, ha rilevato che egli ha, in tal modo, contribuito in larghissima parte al deposito di circa 70 tonnellate di rifiuti complessivamente compiuto da parte della società di cui egli faceva parte. Il Tribunale ha, altresì, rilevato, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, che il numero delle singole condotte poste in essere, l’uso di un mezzo meccanico e l’attività specificamente realizzata dal Rinaldi costituivano elementi tali da far ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione delle condotte criminose. Il Tribunale, pur consapevole della circostanza che la tipologia di imputazione in provvisoria contestazione a carico del Rinaldi sia fra quelle per le quali opera la presunzione di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., in forza della quale, laddove sussistano gravi indizi di colpevolezza, la presenza delle esigenze cautelari può essere neutralizzata con misura diverse dalla applicazione della custodia in carcere solo previa verifica del fatto che, nel caso concreto, vi sia la possibilità di soddisfare la esigenze in questione con altra

meno afflittiva misura, ha rilevato che la presenza di un solo pregiudizio nella storia penale del Rinaldi e la mancanza di elementi in base ai quali poter ritenere che egli non avrebbe osservato le prescrizioni connesse ad una misura diversa da quella di massimo rigore giustificavano la riforma dell’originaria provvedimento con la modifica della misura in atto con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di Manfredonia, con la prescrizione di indicare alla autorità di Pg territorialmente competente il luogo ove fisserà la sua abitazione nonchè

gli orari ed i luoghi ove egli potrà essere reperito per lo svolgimento dei necessari controlli.”

“Avverso la predetta ordinanza hanno interposto ricorso per cassazione,

per opposte ragioni, sia la difesa dell’indagato che la pubblica accusa”.

“Rileva la Corte che mentre il ricorso dell’indagato deve essere dichiarato inammissibile, quello proposto dalla pubblica accusa va, viceversa, accolto, con il conseguente annullamento con rinvio della ordinanza impugnata”. “Il ricorrente (Rinaldi,ndr) si è doluto della motivazione della ordinanza in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari che, invece, è stata adeguatamente esposta dal Tribunale di Bari attraverso il richiamo alla frequenza delle condotte attribuite al condannato ed alla imponenza dei loro effetti, fattori questi che, evidenziando la natura sistematica degli interventi, lasciano logicamente presagire la concreta ed attuale possibilità che gli stessi si possano, in assenza di opportune cautele, nuovamente verificare. Fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento è, invece, il ricorso del Pm“.

Relativamente al ricorso presentato dal Procuratore di Bari contro l’ordinanza n.365/2020 del Tribunale di Bari del 16 marzo 2020, riguardante Bergantino Giuseppe, la Cassazione ha ritenuto il ricorso del Pm “inammissibile stante la intervenuta carenza di interesse in capo all’Ufficio ricorrente”. “Infatti, con documentata nota pervenuta in data 29 settembre 2020, il difensore dell’indagato ha fatto presente che il suo assistito – con provvedimento emesso, su richiesta avanzata dallo stesso Pm oggi ricorrente, il quale aveva rilevato che la misura cautelare in atto non aveva più ragion

d’essere essendo le indagini preliminari in vista della loro conclusione, in data 3 luglio 2020 – era stato rimesso nella pienezza dei suoi diritti, essendo stata revocata la misura cautelare a suo carico. Per effetto di tale provvedimento, emesso, si ribadisce, su espressa ichiesta del Pm ora ricorrente, deve ritenersi oramai superato l’assetto procedimentale che aveva determinato la pubblica accusa a promuovere il ricorso ora in questione e, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di un attuale interesse“.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it