“C’è posta per te” di nuovo a Manfredonia (FOTO)

Manfredonia, 05 novembre 2020. Accantonando per un momento l’emergenza COVID, un ‘postino‘ con operatore video al seguito del popolare programma di Canale 5 ‘C’è Posta per te‘, hanno bussato in questi giorni alla porta di un’abitazione di Manfredonia. Già in passato, la città sipontina era stata “teatro” di una visita dei collaboratori del programma.

“C’è posta per te” è un programma televisivo italiano di grande successo in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal 2000 con la conduzione di Maria De Filippi all’interno dello studio 4 del Centro Titanus Elios di Roma.

Il programma. Il meccanismo del programma riprende e sviluppa il tema dei messaggi a sorpresa a giro per l’Italia di un altro programma di successo, Stranamore. In questo caso una lettera immaginaria (da cui il titolo del programma) è inviata da un mittente a un destinatario, per i motivi più svariati: generalmente si tratta di persone comuni che vogliono ricongiungersi con parenti con i quali si è interrotto il rapporto, recuperare dei legami amorosi perduti, ritrovare amori o amicizie di gioventù o chiarire delle questioni rimaste in sospeso. I destinatari dell’appello vengono avvertiti che qualcuno desidera parlar con loro tramite i “postini”, che consegnano gli inviti a presentarsi in studio al cospetto della busta. Il destinatario, una volta arrivato in studio, scopre chi è il mittente ed ha la possibilità di scegliere di non ascoltare il messaggio e quindi di andarsene, oppure di accettare o meno le richieste del mittente aprendo o chiudendo simbolicamente un separé a forma di busta.

