Coltellate al coinquilino, foggiano condannato a 5 anni

Brescello (Reggio Emilia), 5/11/2020 (reggionline) – Condannato a 5 anni di reclusione per tentato omicidio. Si è chiuso così il processo di primo grado che vedeva imputato A. S., 45 anni, ora agli arresti domiciliari a casa della madre a Foggia. Il 15 maggio scorso ferì con una coltellata il coinquilino, un 28enne originario del Burkina Faso, nella abitazione che dividevano in via Chiesa, a Lentigione. Per lui il pm Giulia Stignani aveva chiesto 8 anni di reclusione. (reggionline)