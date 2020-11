Come si sceglie una piattaforma per il trading online

È sufficiente fare una breve ricerca in rete per trovare un ampio numero di broker, che offrono piattaforme per il trading online. Sceglierne una è spesso una vera impresa, anche perché non è sempre così semplice comprendere quali siano le caratteristiche peculiari su cui basarsi per la selezione. In ogni caso è sempre bene partire da un concetto di base: non esiste una piattaforma di trading migliore in assoluto, che sia il non plus ultra in tutti i sensi. Piuttosto si possono valutare le migliori piattaforme di trading online, considerando le proprie esigenze e le caratteristiche peculiari delle stesse.

Come dovrebbe essere la piattaforma ideale

Quando si decide di dedicarsi al trading online uno dei passi più importanti da effettuare riguarda proprio la scelta della piattaforma. Questo perché si tratta dello strumento da utilizzare quotidianamente, quello cui ci si interfaccia per fare affari. Visto che stiamo parlando di investire i propri soldi, si tratta di una quesitone importante e delicata, da non lasciare al caso. Il principale elemento da considerare è, per molti versi, la semplicità di utilizzo. È un ragionamento abbastanza logico, che facciamo anche quando scegliamo altri strumenti. Nessuno si sognerebbe di acquistare un telecomando privo di indicazioni sui tasti, che ogni giorno va riprogrammato per poter funzionare al meglio. Lo stesso metro di giudiziosi deve utilizzare con le piattaforme di trading: quella ideale è quella che risulta intuitiva, molto lineare nella modalità di utilizzo, senza eccessivi fronzoli o menu inutili. È però una questione del tutto personale, che riguarda anche il proprio stile di trading e le esigenze di ognuno.

La piattaforma e il broker

Ogni singola piattaforma di trading oggi disponibile è gestita da una società di brokeraggio. Si tratta dell’intermediario cui ci si rivolge per i propri investimenti. La scelta della piattaforma non può essere fatta senza considerare la proposta economica del broker che la gestisce. Questa riguarda diversi punti di vista: dal costo di utilizzo alla varietà di asset disponibili, dalla presenza di sconti o bonus fino alla possibilità di investire cifre più o meno ingenti. Anche queste caratteristiche dipendono dalle esigenze del singolo, ma non sempre. Ad esempio qualsiasi trader tende a prediligere i broker che offrono le minori commissioni possibili, a parità di altri servizi offerti. È intuitivo comprendere perché: se intendo investire tramite un intermediario, preferirei che il mio interlocutore non mi chiedesse commissioni eccessive, altrimenti rischio di spendere eccessivamente nel corso del tempo. Ci sono però alcuni trader che basano la scelta del broker considerando il numero di asset disponibili, i servizi sempre presenti sul sito, mentre soprassiedono sulle commissioni, che in linea generale non sono mai eccessive.

Una piattaforma sicura

Un altro elemento fondamentale per la scelta della piattaforma e del broker riguarda la sicurezza. Come in tutte le realtà in cui gira un elevato quantitativo di soldi, anche nel mondo del trading online esistono possibilità di truffa. Esiste però un modo per mantenersi lontani da qualsiasi tipologia di truffa, questo perché la Comunità europea e i governi di ogni singolo Stato offrono un costante controllo alle attività di investimento. Tale controllo nel nostro Paese è svolto dalla Consob; un trader autorizzato da questo organismo di controllo offre tutte le certezze necessarie per poter effettuare affari senza alcun timore. Lo stesso dicasi per i broker che presentano autorizzazioni e licenze rilasciate da organismi di controllo simili alla Consob a livello europeo.

In quali mercati investire

All'interno di ogni piattaforma di trading sono disponibili diverse tipologie di affari. La varietà dipende dal broker cui ci si rivolge, perché ognuno opera in ambiti ben precisi. Alcuni si dedicano a un singolo mercato, come ad esempio i titoli azionari o il Forex; altri invece propongono asset di vari mercati. Allo stesso modo ci sono broker che spingono soprattutto sulle speculazioni a brevissimo termine, che si aprono e si chiudono in meno di mezz'ora; alcuni broker offrono affari a vario termine, proponendo l'opportunità più adatta sia a chi ama le speculazioni a breve termine, sia a chi invece ama attendere giorni o settimane prima che si concluda un affare. Per il neofita solitamente la soluzione migliore consiste nel dedicarsi a un singolo mercato; anche perché deve apprendere metodi e tecniche concentrandosi su un ristretto numero di asset e di indicatori, evitando così di dover seguire troppi dati in un breve periodo di tempo. Ognuno però decide secondo le proprie preferenze.