CON Manfredonia, incontro in streaming con il presidente Emiliano

Manfredonia, 05 novembre 2020. Qual è uno dei compiti più importanti di un Comitato Civico? Sicuramente quello di stimolare la partecipazione attiva e democratica della cittadinanza alla vita amministrativa, proponendo iniziative che possano contribuire a mettere in luce e, magari, anche a risolvere delle problematiche. Quale modo migliore, dunque, se non con un pubblico dibattito? Unendo l’utile al dilettevole, CON MANFREDONIA organizza un incontro in diretta streaming venerdì 6 novembre alle ore 19.00 con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. L’occasione è quella dell’inaugurazione della propria sede, la prima in Puglia della lista CON, in corso Manfredi n. 201, un evento che, in linea con i tempi, si svolgerà a ‘distanza’, ma mettendo subito al centro i veri protagonisti di Manfredonia, ovvero i suoi cittadini.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina fb della testata giornalistica Ilsipontino Net, in una puntata speciale di Vertigo in cui saranno coinvolti i rappresentanti di varie categorie cittadine (ristorazione, sanità, palestre, spettacolo, trasporti, ecc) che avranno modo di affrontare le tematiche che hanno più a cuore, interloquendo direttamente con il Governatore della Puglia*. Sarà possibile intervenire alla trasmissione commentando in diretta. Una partenza, quindi, in piena operatività. Dopotutto, “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. (Art. 4 della Costituzione)

Ufficio Stampa CON MANFREDONIA