Covid, “Gli Angeli di Padre Pio”: 9 pazienti e 11 operatori positivi

San Giovanni Rotondo, 5/11/2020 – “Il virus SARS-Cov-2 purtroppo ha superato anche tutte le barriere costruite nel tempo dal Presidio Territoriale di Recupero e Riabilitazione Funzionale “Gli Angeli di Padre Pio” di San Giovanni Rotondo che, giova ricordare, è l’unica struttura sanitaria pugliese e tra le 23 in Italia, tra quelle pubbliche e private, ad essere accreditata internazionalmente dalla Joint Commission International (JCI).

Attualmente il responso dei tamponi eseguiti a tappeto è: n. 9 positivi al Covid-19 tra gli utenti e n. 11 positivi tra gli operatori. La situazione è sotto controllo e costantemente monitorata, tutti gli operatori sono formati e provvisti dei DPI prescritti. E’ stato allestito, all’interno del Presidio, un reparto specifico e il trasferimento degli utenti positivi avviene in totale sicurezza. La paura c’è, la stanchezza anche, ma anche la certezza che sarà fatto tutto il possibile per la tutela sia degli ospiti che degli operatori nella convinzione che prima o poi: “adda passà ‘a nuttata”. A beneficio della trasparenza, nella comunicazione, che da sempre contraddistingue la Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus, si allega alla presente, un video del Direttore dell’Area Sanitaria dell’Ente e Direttore Sanitario del Presidio, Dott.ssa Serena Filoni. Grazie per la Vostra collaborazione.

Cordiali saluti”.

Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus