COVID. Gli scatti di Errico Tomaiuolo sul settimanale GRAZIA

Manfredonia, 05 novembre 2020. In edicola sul settimanale Grazia un articolo sugli infermieri coinvolti alla lotta contro il COVID. Sulla rivista un’intensa intervista ed alcuni scatti tratti dal libro ”solo con gli occhi” del Manfredoniano Errico Tomaiuolo, fotografo ed infermiere strumentista.

Essendo coinvolto in prima linea in questa dura e lunga battaglia contro il virus Errico ha realizzato in questi lunghi mesi degli splendidi scatti utilizzati dalle più grandi riviste d’Italia e del mondo per raccontare il duro lavoro dei medici e degli infermieri in questi mesi. (fonte Pop Officine popolari)