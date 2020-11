COVID. Il dramma di Robert “Chiuso in camera a San Giovanni da 17 giorni per un tampone”

San Giovanni Rotondo, 05 novembre 2020. “Sono chiuso in cameretta da 17 giorni e non penso di uscirne presto. Non so cos’altro fare. So solo che sono stato dimenticato“. E’ quanto racconta a StatoQuotidiano.it il sig. Robert (nome di fantasia), per testimoniare la sua esperienza diretta con il nuovo coronavirus.

“All’inizio pensavo di avere una normale influenza”

“Risiedo a San Giovanni Rotondo. Sono un operatore sanitario che, a causa dell’emergenza coronavirus, dall’12 ottobre 2020 si trova chiuso in casa perché positivo al COVID_19. All’inizio pensavo di avere una normale influenza, ma a distanza di 8 giorni, con precisione il 20 ottobre, mi sottopongo al tampone nasofaringeo disposto dal mio datore di lavoro. Il pomeriggio del 20 ottobre arriva il referto e mi viene comunicato telefonicamente di essere positivo. Mi viene indicato da subito di stare in isolamento e attenermi alle regole nell’attesa che il dipartimento dell Asl di Foggia mi contatti”.

Passano i giorni: “A distanza di due giorni ricevo la chiamata dal dipartimento dell’Asl – da San Severo – e mi viene chiesto di fornire i recapiti telefonici degli eventuali contatti stretti. Fornito i recapiti telefonici la signora mi specifica che i contatti stretti verranno gestiti dall’Asl e io invece dovevo ricevere a breve la chiamata dal dipartimento dell’Asl Foggia. Il 29 ottobre mi arriva una chiamata con numero sconosciuto, e la signora con la quale mi interfaccio mi dice testuali parole: “Buongiorno sono la signora .. lei è…….allora visto che non ha più sintomi la metto in lista per fare il tampone”.

Ancora nessuna risposta: “Dal quel giorno ad oggi, 06 novembre 2020, ancora nessuna chiamata. Non posso tornare al mio tanto amato lavoro per occuparmi delle persone bisognose di cure e assistenza”. “Ho chiamato tutti i numeri delle Asl, l’Urp al numero verde, l’Asl territorialem la dottoressa di famiglia, ma senza avere successo. Sono chiuso in cameretta da 17 giorni e non penso di uscirne presto. Non so cos’altro fare. So soltanto che sono stato dimenticato da tutti”.