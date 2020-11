E se andassimo a lezione da Eschilo? La pandemia e il dolore inutile

Ci risiamo. Di nuovo autoambulanze in fila ai pronto soccorso, terapie intensive intasate, file di auto per fare i tamponi, chiusure ovunque. Di nuovo paura e angoscia. Ansia e trepidazione. Questa pandemia ci sta facendo di nuovo toccare con mano una situazione dolorosa che abbiamo già sperimentato alcuni mesi fa. Pare dunque che non abbiamo imparato proprio nulla. Forse perché non c’era nulla da imparare. Nulla che il dolore potesse insegnarci. “A che serve aver tanto sofferto se poi non abbiamo imparato nulla da questo nostro stesso soffrire?” Forse il dolore dei mesi del lockdown è stato un dolore inutile?

Sono queste alcune delle domande che, in questo periodo di didattica a distanza, io e i miei alunni di liceo ci siamo posti durante le nostre recenti lezioni di filosofia. Rispondere non è stato facile, Ci è servito per riflettere. Per apprendere questo nostro tempo usando il pensiero, ma anche le emozioni. E, mentre lo abbiamo fatto, ci siamo imbattuti in mille considerazioni. A dire il vero, sono state più le domande rimaste senza risposta a tenere viva la lezione piuttosto che quelle poche risposte che siamo riusciti a darci. Perché, quello del dolore è come un sentiero che, mentre lo percorri per capirlo, ecco che all’improvviso si interrompe, lasciandoti nel bel mezzo delle tue innumerevoli incertezze.

Infatti, ci sono dei dolori che non possiamo evitare. Sono quelli che fanno parte della vita, la quale fa il suo corso indipendentemente da noi, senza chiederci il permesso. Ciò che è in nostro potere – quando ce ne accorgiamo, e se non è troppo tardi – è solo cercare di capire come funzionano certi meccanismi. Conoscere le leggi di alcuni fenomeni e processi chimici, biologici, fisici, naturali, per poterceli spiegare, sì da prevenire situazioni spiacevoli, o che accada il peggio. Per creare difese e metterci al riparo. Per immunizzarci. In fondo, è a questo che serve la scienza. E, con essa, anche la tecnica. Ma spesso, la realtà è molto più complessa di come pensiamo che sia. C’è sempre una zona ignora che non riusciamo a dominare. A controllare.

E allora ecco emergere un’importante distinzione, più filosofica che scientifica. Quella che ci fa dire che esistono due tipi di dolore. Quello che ci rende impotenti e quello che ci rende incoscienti.

Con il primo sperimentiamo tutta la nostra fragilità, la nostra vulnerabilità. Nonostante tutti i progressi tecnologici, questa pandemia ci ha fatto capire che, in fondo, siamo “esposti all’imprevisto”. E quando esso accade, ecco che vi cadiamo, e se qualcuno se la cava, ecco che, anche se ferito, ne esce contento. Felice di riabbracciare una vita ritrovata. E col tempo non ci pensa più. Ed è questa la sua debolezza.

Invece, in quanto esseri ragionevoli e sentimentali, noi abbiamo un’arma molto più potente: la riflessività. Oltre che conoscere, noi siamo portati a riflettere. Tornare sull’accaduto e ripensare, cercando di capire il perché. La riflessività è quell’operazione che ci porta a cercare di carpire il senso di un evento. Grazie alla riflessività possiamo fare un’operazione importante: imparare dal dolore. Come tanti altri, questa pandemia ci ha messi di fronte ad un dolore che non abbiamo scelto. Tuttavia, se facciamo appello alla nostra saggezza e alla nostra riflessività, questa esperienza potrebbe trasformarsi in un dolore da cui possiamo uscire rafforzati. Per farlo però dobbiamo scegliere di imparare da esso. E pare che sia saggio farlo.

Ma c’è anche un secondo tipo di dolore: quello che non ci rende tanto impotenti, ma, peggio ancora, incoscienti. Infatti, il dolore in sé non è mai buono. E’ sempre un’esperienza negativa. Tuttavia, l’uomo ha il potere di trasformarne il senso. E così, un dolore che non ha senso, stranamente e paradossalmente può ricevere un senso. E’ l’uomo a fare questo. Solo l’uomo ha il potere di trasformare il non-senso del dolore in un dolore che ha senso. Anche se il senso che darà, sarà un senso ferito, doloroso, trafitto dall’incertezza che non esiste alcuna prova ultima che le cose stiano veramente così.

Sia chiaro che trovare un senso al dolore, non significa giustificarlo. Avallarlo, o peggio ancora legittimarlo e scusarlo, sì da permetterlo altre volte ancora. Nessuna apologia del dolore sarà mai permessa davvero. Il dolore è indifendibile. Lo abbiamo detto: il dolore è ingiustificabile. Perché, l’uomo non è fatto per il dolore. Tuttavia esso accade! E con esso dobbiamo fare i conti

Se un senso il dolore può ricevere da noi, è solo perché da esso potremo imparare qualcosa. Per tale ragione, forse conviene andare a lezione dalle due grandi tradizioni occidentali: quella greca e quella ebraico-cristiana.

Dai greci prendiamo Eschilo, dalla tradizione ebraica prendiamo Giobbe. Dal primo ci arriva il grande insegnamento, secondo il quale, come recita un famoso verso del suo Agamennone, “chi ha patito, che capisca” (pàthei mathòs). Dal secondo, l’aver vissuto il dolore come un momento di prova per crescere in umanità e nella fede. Eschilo per difendere l’uomo dagli dei, Giobbe per difendere Dio dagli uomini. Il primo cifra della tragedia greca, il secondo cifra della teodicea biblica. Quale insegnamento per noi?

Quello per il quale anche noi daremo un senso a questo dolore solo se, imparando da esso, saremo riportati, per forza di cose, alla realtà, alla misura di ciò che siamo. Il dolore ci fa rientrare nei nostri panni di esseri umani segnati dal limite e dalla temporalità, dalla finitudine e dalla fragilità.

Un senso questo dolore l’avrà, e lo otterrà, solo se saremo noi a saperlo dare. Non da sconfitti, ma da saggi. Il dolore avrà un senso solo se lo vivremo come una grande occasione per aprirci al senso di ciò che esso non ha potere di portarci via: la nostra dignità e la nostra umanità. La nostra individualità e la nostra socialità coniugate insieme.

Se il dolore non ci disumanizzerà, allora avremo vinto. Avremo dato ad esso un senso che lo supera. Ciò accadrà solo se ci restituirà alla nostra essenzialità, alla nostra comune precarietà. Questa, infatti, anziché metterci l’uno contro l’altro, esige che pratichiamo tra di noi una maggiore condivisione e una più fattiva solidarietà. Essa si aspetta da noi quella “pietas” che è superiore all’hobbesiano “Bellum omnium contra omnes”, cioè la “Guerra di tutti contro tutti”.

Se, al contrario, questo dolore lo snobberemo, ignorandolo e minimizzandolo, o, peggio ancora, ridicolizzandolo, comportandoci da incoscienti presuntuosi, ecco che il dolore immane di questi mesi passerà alla storia come un dolore “inutile”. E allora il non-senso del dolore avrà vinto su questa generazione, come è accaduto in molte altre fasi della storia passata.

Non c’è peggiore tragedia di quella di chi non sa imparare dalle tragedie che ha già vissuto. Perché, non imparare dal dolore, significa essere condannati a un dolore molto più grande: appunto il dolore inutile.

E allora, alla fine, ai miei alunni non mi è rimasto che esortarli a fare propria la lezione di Eschilo: “pàthei mathòs!”. Impariamo dal dolore a evitare altro dolore!.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 05 novembre 2020