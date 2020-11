Udine, tenta di abusare di un’anziana in ospedale: arrestato 26enne

(ANSA) – UDINE, 05 NOV – E’ entrato in una stanza dell’ospedale di Udine, dove riposavano due donne, ha svegliato la più anziana, trascinandola in bagno e ha tentato di abusare di lei. Sorpreso da un’infermiera è fuggito, ma è stato bloccato poco dopo da un altro infermiere e dalle guardie giurate in servizio in ospedale, giunte insieme alla Polizia. Per questo motivo un giovane di 26 anni, residente in provincia di Udine, è stato arrestato la notte scorsa, dalla squadra Volanti della Questura del capoluogo friulano, per tentata violenza sessuale. Secondo una ricostruzione, il giovane, poco dopo la mezzanotte, aveva tentato un approccio con una donna seduta su una sedia a rotelle e limitata nei movimenti a causa di una frattura a una gamba, in attesa di cure al Pronto Soccorso.

Aveva provato a trascinarla in un luogo più appartato ma aveva desistito di fronte alle sue urla. Poco dopo, il 26enne è entrato nella stanza dell’anziana, in un altro reparto, e ha tentato di abusare di lei, ma è stato interrotto dal sopraggiungere di un’infermiera. In un primo momento l’aggressore si è nascosto nel vano doccia, poi è riuscito a fuggire, ma è stato bloccato dall’intervento delle forze dell’ordine. (ANSA).