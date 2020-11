Foggia, incidente mortale in zona Asi: 2 vittime

Foggia, 5/11/2020 – (teleblutv) Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto, questa mattina intorno alle 8, nella zona Asi, alla periferia di Foggia . Per cause ancora da accertare due automobili – una Golf e una Nissan Qashqai – si sono scontrate frontalmente su via Trinitapoli. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei Vigili del fuoco e del 118: per i due non c’è stato nulla da fare. Le vittime sono i due conducenti del mezzi coinvolti nell’incidente. (teleblutv)