Lucia Murgo incontra “Adopt me Italy”: il suo albero si chiama “Hope”

Puglia, 5 novembre 2020. Sabato 31 Ottobre 2020 i microfoni di Adoptme Italy, giovane e fiorente start up innovativa pugliese che si occupa di adozioni di alberi di ulivo, hanno avuto il piacere e l’onore di intervistare Lucia Murgo, presidentessa della Accademia pizzaioli di Lucia Murgo, istruttrice e pizzaiola oltreché esperta di panificazione, un vulcano di energia al passo con le controtendenze che di questi tempi aiutano le idee innovative a farsi strada.

Mamma, lavoratrice, sognatrice ma prima di tutto una donna forte e lungimirante, aperta alla condivisione e tanto più a favorirla nell’ambito della sua formazione e del suo lavoro.

Condividere la scelta di adozione di Lucia è stato un momento bellissimo, il suo albero si chiama “Hope” speranza, una scelta consapevole, che ha aiutato una famiglia pugliese a vendere il proprio olio, a valorizzarlo, a diffonderne i sapori e a creare i profumi giusti che si intrappoleranno bene con l’armonia di un impasto naturale, del tutto controcorrente e che leggiadro si farà largo sulle tavole di quanti amano mangiare la qualità, e sanno che possono trovarla solo da Lucia Murgo.

L’olio rappresenta uno dei cibi più comunemente diffusi, tanto quanto quello più comunemente utilizzato, spesso abusato, specie in arte culinaria, pertanto Lucia Murgo, dal canto suo, sostiene l’uso mitigato di un buon olio, che serve a fare bene la sua parte per accompagnare un buon impasto, non deve mai essere banale, né tanto meno invadente, deve giustamente misurarsi, e che sia con macinatura sotto pressa a caldo, a freddo o si tratti semplicemente di un impasto romano, purché l’olio sia sempre di ottima qualità, a chilometro zero.

Ciò che accomuna il percorso di Lucia Murgo e della giovane start up pugliese, che vede in Antonio Vaccariello e Lucia Delvecchio i suoi co-founders, è un ingranaggio perfetto che si sta rivelando vincente perché resiste al sovraccarico della normalità, che si supera solo con l’innovazione che però non lascia mai la mano alla tradizione, come un figlio che non lascia mai la mano del padre prima di sentirsi abbastanza grande e che dallo stesso padre ritorna perché non ha ancora smesso di imparare. Questa è la storia che si ripete, che abita nelle case delle famiglie agricole pugliesi da cui provengono i produttori che hanno sostenuto il progetto Adopt Me Italy e che ha caratterizzato la vita di Lucia, che con fatica, tenacia, caparbietà e soprattutto con passione giorno per giorno continuano a fare gioiosamente il proprio lavoro, abbozzando, tracciando e segnando poi, nuovi traguardi, superandoli.

E’ così che è nata l’ultima creatura di Lucia Murgo, ovvero la cosiddetta “Miscela Indiana” con la quale ha superato il confine dei semilavorati, mettendosi alla ricerca della funzionalità e della promiscuità dei grani antichi, studiandone le caratteristiche e acquisendone le tecniche di taglio. E’ con questa miscela che Lucia Murgo preparerà la prossima pizza totalmente dedicata ad Adopt Me Italy. Adotta anche tu il tuo albero di ulivo, fallo solo con Adopt Me Italy.

A cura di Lucia Delvecchio