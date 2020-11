Manfredonia, Commissione aggiorna Piano Triennale dei Lavori Pubblici (AT)

Manfredonia, 05 novembre 2020. Con recente atto, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia “ha approvato la proposta- relazione del dirigente e in conseguenza, ha deliberato di adottare l’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2020, così come riportato in premessa, e costituito dagli schemi allegati al seguente provvedimento; di prevedere l’inserimento dei dati in questione nei documenti di programmazione comunale e la idonea copertura finanziaria per gli acquisti di servizi per gli esercizi finanziari 2020 e 2022 nell’ambito delle previsioni dei relativi documenti contabili; di dare atto che il presente programma può essere integrato ed aggiornato sulla base di nuovi dati rilevanti in materia; di dare atto che il presente programma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale”.

